ODTÜ’de Yaşanan Olaylarla İlgili Soruşturma: 6 Şüpheli Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs’ta ODTÜ Stadyumu’nda gerçekleştirilen konser sırasında yaşanan olaylar neticesinde “devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “nitelikli kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlamalarıyla 21 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

İKİ ŞÜPHELİ DAHA YAKALANMAYA ÇALIŞILIYOR

Soruşturma kapsamında daha önce 6 şüpheli adliyeye sevk edilmiş ve bunlardan 2’si tutuklanmıştı. Olayla ilgili olarak 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

