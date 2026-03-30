OECD’den Türkiye’ye Sıfır Atık Övgüsü ve Beklentiler

SIFIR ATIK HAREKETİ’NDEN ULUSLARARASI GÜN KUTLAMASI

Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatıldı.

ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ İLANI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, 14 Aralık 2022’de gerçekleştirilen oylamada Türkiye’nin ana sunuculuğunda 105 ülkenin ortak desteğiyle 30 Mart, “Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak kabul edildi.

GIDA İSRAFINA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Bu yıl düzenlenecek etkinliklerin ana teması “gıda israfı” olarak belirlendi. OECD’nin yeni Çevre Direktörü De Bourbon de Parme, Paris’teki merkezde sıfır atık, gıda israfının çevreye olan etkileri ve 31. Taraflar Konferansı (COP31) hakkında değerlendirmelerde bulundu.

DÜNYA LİDERLERİNE ÖNEMLİ UYARI

De Bourbon de Parme, dünya liderlerinin atık ve döngüsel ekonomi konularına dikkat çekmelerinin önemine vurgu yaptı. “Yumuşak güçle, dünya liderlerinin bu konuyu (sıfır atık) görüşmesiyle, örneğin (Emine) Erdoğan Hanım’ın bunu gündemin üst sırasına taşımasıyla, diğer dünya liderleri de buna dikkat edecek.” şeklinde konuştu. Gıda israfının küresel gıda güvenliği açısından büyük bir sorun oluşturduğunun altını çizen De Bourbon de Parme, bunun iklim üzerinde de ciddi olumsuz etkiler yarattığını ifade etti.

GIDA İSRAFI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLANTISI

De Bourbon de Parme, birçok kişinin “gıda israfının çok miktarda sera gazı ürettiğinden” haberdar olmadığını belirtti. Gıda atıklarının yol açtığı metan gazı salınımının, iklim üzerindeki etkisinin karbondioksitten 80 kat daha fazla olduğuna dikkat çekti. Sera gazı emisyonunu azaltmada bitkisel ve hayvansal atıklardan elde edilen kompostun bir çözüm olduğunu belirterek, bunun yeterli olmadığını ve ev içindeki tüketim davranışlarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

COP31’DEN BEKLENTİLER

Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 hakkında değerlendirmede bulunan de Bourbon de Parme, “Net sıfır ve sıfır atığın gündemin merkezinde olacağı COP31’i büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bunun, bu sorun ve ileriye dönük çözümleri konusuna küresel ölçekte dikkati çekeceğini düşünüyorum.” dedi. Önceki COP30’da atılan adımların yetersiz olduğunu dile getiren De Bourbon de Parme, Türkiye’de gerçekleştirilecek COP31’den daha büyük beklentileri olduğunu belirtti.

9 MADDELİK EYLEM PLANI

De Bourbon de Parme, Türkiye’nin COP31 kapsamında yayımladığı 9 maddelik eylem planı ile uluslararası alanda sıfır atık ve yeşil sanayileşmeyi yukarılara taşıdığına dikkat çekti. Uluslararası atık sorununa gıda atıkları, döngüsel ekonomi ve plastik kirliliği olarak 3 düzeyde yaklaşımın benimsendiğini hatırlatarak, artan plastik kirliliğine dair uyarılarda bulundu.

PLASTİK KİRLİLİĞİNE DAİR YORUMLAR

De Bourbon de Parme, “Plastik kirliliğinin 2040 itibarıyla küresel emisyonun yüzde 5’ini oluşturacağı tahmin ediliyor ve yüzde 5, Brezilya’nın yıllık sera gazı emisyonunun iki katı demek.” dedi. Ancak, plastik kirliliğinin döngüsel ekonomi içerisinde kısa vadede azaltılabileceğini belirterek, “Dolayısıyla hem kirliliğe hem de emisyona odaklanmamızda büyük bir kazanç var.” ifadesinde bulundu. Atıklarla mücadele için uluslararası anlaşmalar gerektiğini vurguladı.

GERİ DÖNÜŞÜM VE YEREL İNŞA

De Bourbon de Parme, ulusal düzeyde uzun vadeli hedefler belirlenmesi ve bu hedeflerin döngüsel ekonomiyi destekleyecek şekilde mali ve hukuki araçlarla desteklenmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, bölgesel ve yerel düzeyde geri dönüşüm altyapılarının inşa edilmesinin de önemli olduğuna dikkat çekti.

İLERLEME VE FARKINDALIK YARATMA

Türkiye’nin sıfır atık yaklaşımını öven De Bourbon de Parme, “Türkiye sıfır atıkta muhteşem. Bunu uluslararası ajandaya koyması bu yüzden harika.” dedi. Türkiye’de kişi başına düşen kentsel atık miktarının OECD ortalamasının oldukça altında olduğunu ve Türkiye’nin bu konuda sürekli ilerleme kaydettiğini belirtti. Türkiye’nin sıfır atık yaklaşımının yalnızca ulusal değil, küresel anlamda da bir farkındalık yarattığını vurguladı.

De Bourbon de Parme, Türkiye’de yapılacak COP31’e katılmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, “Türkiye’ye yatırım yapmada fırsatlar ve Türkiye’den öğreneceğimiz dersler var.” dedi. Türkiye’yi bu yolculukta destekleyeceklerini de sözlerine ekledi.