Oğluyla Kavga Eden Çocuğu Darbetti

Olayın Gerçekleştiği Yer

Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geliyor. Sitenin bahçesinde ikisi de çocuk olan M.B. ve A.K. arasında başlayan bir tartışma yaşanıyor. Bu tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüşüyor.

Çocuklar Arasındaki Kavga

Kavga sırasında M.B., iddialara göre A.K.’nın elini ısırıyor. Bu duruma sinirlenen A.K. ise M.B.’yi iterek düşürüyor. Olayı uzaktan gözetleyen M.B.’nin babası Hasan B., hemen aşağıya iniyor.

Baba Müdahalesi

Sitenin bahçesinde A.K.’yı yakalayan Hasan B., çocuğa tekme ve yumruk atarak darbediyor. Bu esnada küfürler savuruyor. Başka birinin müdahale etmesiyle Hasan B., olay yerinden uzaklaştırılıyor. Ancak, yaralanmış ve ağlayan A.K., bahçede kalmaya devam ediyor ve Hasan B. tarafından tekrar darbediliyor.

A.K.’nın Aileye Durumu Aktarması

Olay sonrasında A.K., zor bir şekilde yürüyerek evine dönüyor ve başına gelenleri ailesine anlatıyor. Olayın ardından A.K.’nın durumu, ailesi tarafından ciddiyetle ele alınıyor.

