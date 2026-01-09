Öğretmen Hakkında Suçlamalar Artıyor: Öğrencileri Eve Götürdü

ogretmen-hakkinda-suclamalar-artiyor-ogrencileri-eve-goturdu

Bornova’da bir mesleki eğitim merkezinde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., iddialara göre 16 yaşındaki Ş.A., E.K, D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi, okul yönetiminin ve velilerin bilgisi dışında ders saatleri içinde okul dışına çıkardı. Öğrencilerin, güvenlik kameralarının kaydetmediği bir noktadan özel araçla öğretmenin yeni taşındığı adrese götürüldüğü öne sürüldü. Velilerinin şikayet dilekçelerine yansıyan bilgilere göre, eğitim almak için okula giden öğrenciler, gün boyunca öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik gibi işlerde çalıştırıldı. Eğitim haklarının ihlal edildiği ve bu faaliyetlerin velilerin rızası olmadan gerçekleştirildiği belirtiliyor. Öğrencilerin iş bitiminde gerekli yiyecek veya ulaşım imkanı bulamadığı da gelen iddialar arasında yer aldı. Öğrencilerin akşam saatlerinde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi yönüne kadar yürüyerek, daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma araçlarını kullanarak evlerine döndükleri ifade edildi.

VELİLERDEN ŞİKAYET

Velilerin, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar da delil olarak sunuldu. Dosyaya kayıtlı görüntülerde, öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin bulunduğu görülüyor; bu durumun çocukların güvenliği açısından tehlike oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Olayın Milli Eğitim Temel Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu’na aykırı olduğunu belirten velilerin şikayetleri sonrasında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. D.T., görevden uzaklaştırıldı ve “insan ticareti” suçlamasıyla gözaltına alındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Goretti Fırtınası Nedeniyle Elektrik Kesintileri Yaşanıyor

Goretti Fırtınası, İngiltere'de elektrik kesintilerine ve ulaşımda aksamalarına yol açtı, on binlerce hane etkilenerek büyük zorluklar yaşandı.
Gündem

Aleyna Tilki’nin Avukatından Uyuşturucu Testi Açıklaması

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Avukatı, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına pasif maruziyetin neden olduğunu belirtti.
Gündem

Grönland Satın Alma Planı Yeni Aşamada

Donald Trump, Grönland'ı ABD'ye katmak için her vatandaşa kişi başı 10 bin ila 100 bin dolar ödeme önerdi. Toplam maliyet 5,7 milyar dolara kadar çıkıyor.
Gündem

TOKİ 2026 Yılı İçin Taksit Artış Oranlarını Açıkladı

Konut ve arsa alıcıları için uzun zamandır beklenen taksit artışları kesinleşti. Alıcıların yeni ödeme planları üzerindeki etkisi merak konusu.
Gündem

Suriye’de Çatışmalar Tırmanıyor: İkinci Operasyon Yolda

Suriye ordusunun YPG'ye yönelik yeni bir büyük operasyon planladığı bildirildi; Şeyh Maksud Mahallesi'nde tahliye talep ediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.