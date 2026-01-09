Öğretmen Hakkında Suçlamalar Artıyor: Öğrencileri Eve Götürdü

Bornova’da bir mesleki eğitim merkezinde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., iddialara göre 16 yaşındaki Ş.A., E.K, D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi, okul yönetiminin ve velilerin bilgisi dışında ders saatleri içinde okul dışına çıkardı. Öğrencilerin, güvenlik kameralarının kaydetmediği bir noktadan özel araçla öğretmenin yeni taşındığı adrese götürüldüğü öne sürüldü. Velilerinin şikayet dilekçelerine yansıyan bilgilere göre, eğitim almak için okula giden öğrenciler, gün boyunca öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik gibi işlerde çalıştırıldı. Eğitim haklarının ihlal edildiği ve bu faaliyetlerin velilerin rızası olmadan gerçekleştirildiği belirtiliyor. Öğrencilerin iş bitiminde gerekli yiyecek veya ulaşım imkanı bulamadığı da gelen iddialar arasında yer aldı. Öğrencilerin akşam saatlerinde Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi yönüne kadar yürüyerek, daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma araçlarını kullanarak evlerine döndükleri ifade edildi.

VELİLERDEN ŞİKAYET

Velilerin, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar da delil olarak sunuldu. Dosyaya kayıtlı görüntülerde, öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin bulunduğu görülüyor; bu durumun çocukların güvenliği açısından tehlike oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Olayın Milli Eğitim Temel Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu’na aykırı olduğunu belirten velilerin şikayetleri sonrasında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. D.T., görevden uzaklaştırıldı ve “insan ticareti” suçlamasıyla gözaltına alındı.