Öğretmenlerin Özür Grubu Takvimi Değişti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinde önemli değişiklikler yaptı. Öğretmenlerin lehine kritik kararlar alınırken başvuru süreleri de uzatıldı. Mazeret atamalarında ilçe sınırlaması kaldırıldı ve takvim güncellendi.

İLÇE SINIRLAMASI KALDIRILDI

İl içi mazeret atamalarındaki ilçe grupları arası sınırlama sona erdi. Öğretmenler artık mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki okulları tercih edebilecek. Bu değişiklik başvuru sürecini kolaylaştırdı.

ATAMA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

İl içi mazeret atamalarında ön başvuru 31 Temmuz 2026 saat 12.00’ye kadar uzatıldı. Tercih başvuruları 3-4 Ağustos’ta, atama sonuçları ise 5 Ağustos’ta açıklanacak. İller arası atamalarda ön başvuru aynı tarihte sona erecek. Tercihler 6-10 Ağustos’ta yapılacak ve sonuçlar 11 Ağustos’ta duyurulacak.

ÖNCEKİ BAŞVURULAR GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR

13-24 Temmuz arasında başvurusu onaylanan öğretmenlerin başvuruları geçerli sayılacak. Bu öğretmenlerin yeniden başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Ancak il içi atamada sadece mazeret ilçesindeki okullar tercih edilebilecek.