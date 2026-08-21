Oğulcan Engin’in Evlilik Sorusunda Gözleri Parladı

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Oğulcan Engin ve İlayda Alişan birlikte gülümseyerek poz veriyor
Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, Harbiye Açıkhava'daki konsere katılarak evlilik sorularıyla gündeme geldi.
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Oğulcan Engin ve İlayda Alişan çifti, Harbiye Açıkhava’da bir konsere birlikte katıldı. Ünlü çift, çıkışta gazetecilerin evlilik sorularıyla karşılaştı. Oğulcan Engin’in gözlerinin parlaması dikkat çekerken, İlayda Alişan soruları “kısmet” diyerek geçiştirdi. Bu anlar, çiftin evlilik iddialarını yeniden magazin gündemine taşıdı.

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“Ateş Kuşları”, “Masumiyet” ve “Çukur” gibi projelerle tanınan oyuncu İlayda Alişan ile Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, aşklarını gözlerden uzak yaşıyor. Sosyal medyadaki romantik paylaşımlarıyla hayranlarının evlilik beklentisini artıran çift, Çeşme tatilindeki deniz ortası anlarıyla gündeme gelmişti. Plajda birbirine sıkı sıkı sarılan sevgililerin samimi halleri büyük ilgi görmüştü.

KONSER ÇIKIŞINDA GAZETECİLERİN SORUSU ŞAŞKINLIK YARATTI

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, bugün Harbiye Açıkhava’da bir konsere geldi. Ünlü çift, birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, projelerinden bahsederken “siz ne zaman evleniyorsunuz?” sorusu üzerine başta şaşkınlık yaşadı. İlayda Alişan o soru üzerine gülerek, “Onu Allah bilir. Böyle şeyler kısmet ve nasip.” dedi.

OĞULCAN ENGİN'İN MERAKLI BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sorulan soru sırasında ise Oğulcan Engin’in gözlerinin parladığı görüldü. Engin, sevgilisi İlayda Alişan’ın ne cevap vereceğine dikkatlice baktı. Çiftin bu halleri, evlilik hazırlığı içinde oldukları yönündeki yorumları güçlendirdi.

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