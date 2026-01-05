Ohio’da Saldırı: JD Vance’in Evi Hedef Alındı

ohio-da-saldiri-jd-vance-in-evi-hedef-alindi

Ohio’da GERİLİM DOLU ANLAR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Ohio eyaletine bağlı Cincinnati şehrindeki ikametine saldırı gerçekleştirildi. Olayın hemen ardından ABD Gizli Servisi’ne bağlı güvenlik güçleri, Vance’in East Walnut Hills semtindeki evine yönlendirildi.

AİLESİ SAATTEN HABERSİZ

Yetkililer, saldırı esnasında JD Vance’in ya da ailesinin evde bulunmadığını belirtti. Vance’in saldırı anındaki konumuyla ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamazken, cuma günü Florida’da olduğu biliniyordu.

GÖZALTINA ALMA İŞLEMİ

Olay yerinde güvenlik güçlerinin intikalinin ardından bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın Vance Ailesi’ni hedef alıp almadığına dair soruşturma sürdürülüyor.

KIRILMIŞ CAMLAR

Olay yerine gelen çok sayıda polis ve gizli servis memurunun olduğu gözlemlenirken, evin bazı pencerelerinin kırıldığı tespit edildi. Saldırı, Vance’in ikametinin bulunduğu bölgede yılbaşı öncesi uygulanan sıkı güvenlik tedbirlerinin hemen ardından gerçekleşti.

