Ojeda Avila Kırmızı Bültenle Yakalandı

FABIAN CASTILLO’NUN EŞİ YAKALANDI

Trabzonspor’da 2016-2018 yılları arasında 48 maça çıkan Fabian Castillo’nun 28 yaşındaki eşi Ojeda Avila, Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bültenle Kolombiya’da yakalandı. Avila’nın, 2017 yılında Kosta Rika’da gerçekleşen bir dizi kuyumcu soygununa karıştığı iddia ediliyor. Kosta Rika makamları, ülkede ağırlaştırılmış soygun ve suç ortaklığıyla suçlanan Avila’nın Kolombiya’dan iadesini talep etti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ETKİLİ OLDU

Kosta Rika basınında yer alan haberlere göre, eski Trabzonsporlu Castillo’nun Kolombiya’da bulunduğu dönemde sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar, eşinin yerinin tespit edilmesinde önemli bir rol oynadı. Güvenlik kaynaklarına göre, Castillo’nun paylaştığı görseller ve konum etiketleri, Avila’nın Kolombiya’daki konumunun belirlenmesine yardımcı oldu.

