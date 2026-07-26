Okan Buruk’tan 10 Numara Sinyali

Spor
Okan Buruk, Galatasaray'ın yeni sezon hedeflerini anlatıyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon hazırlıkları ve transfer süreçleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.
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Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk, kamp süreci ve transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. Deneyimli teknik adam, taraftarlara transfer konusunda güven veren mesajlar verdi.

OYUNCU İZLEMEK İÇİN SÜREKLI AKTİFLER

Okan Buruk, kamp döneminde sadece saha çalışmaları yapılmadığını belirtti. Teknik heyet, günün büyük bölümünü transfer planlamasına ayırıyor. “İki idmanın olmadığı bölümde de oyuncu seyrediyoruz” dedi. Transfer döneminde devamlı aktif olmak gerektiğini vurguladı. Abdullah Avcı ile birlikte sürekli toplantılar yaptıklarını söyledi.

EN DOĞRU İSİMLER İÇİN BEKLEMEK GEREKİYOR

Sarı-kırmızılı taraftarların transfer beklentisini anlayışla karşıladığını ifade etti. Kulüp, en doğru isimleri kadroya katmak için yoğun çaba harcıyor. En iyi transferleri yapmaya çalıştıklarını belirtti. Başkan ve yönetimin bu konuda hassas olduğunu söyledi. Bazen bazı oyuncular için bekleme süreci yaşandığını ifade etti.

İÇLERİ RAHAT OLSUN

Transfer bütçesi konusunda da açıklamalarda bulunan Buruk, yönetimin çalıştığını ifade etti. Taraftarların para harcanmayacağı endişesi taşımaması gerektiğini söyledi. Başkanın en iyisini yapmak için çaba gösterdiğini vurguladı. “İçleri rahat olsun” diyerek taraftarlara güvence verdi.

ON NUMARA POZISYONUNA İYİ BİR OYUNCU

Buruk, yeni sezon planlamasında öncelikli bölgenin 10 numara olduğunu açıkladı. Oraya iyi bir oyuncu almayı düşündüklerini belirtti. İçeride yarış ve rotasyonlar oluşturmak istediklerini ifade etti. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için iki 11 gerektiğini söyledi.

FUTBOLDA DÜN YOKTUR

Geçen sezon elde edilen şampiyonluğun geride kaldığını ifade etti. Sezon başı kampında olduklarını ve hiçbir şey kazanmadıklarını söyledi. Yeni seçonda kazanılacak çok şey olduğunu belirtti. “Futbolda dün yoktur” diyerek geçmişe takılmamak gerektiğini vurguladı.

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