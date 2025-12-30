Okan Buruk Cezaevinde Metehan Baltacı’yı Ziyaret Etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bahis soruşturması çerçevesinde tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı’yı cezaevinde ziyaret etti. Baltacı’nın yerleştirildiği koğuşun sigara içilmeyen bölüm olması dikkat çekti. Futbolcu, maçları takip edebilmek için yayıncı kuruluşlardan yayın talep etti. Profesyonel sporcu olarak beslenme düzeninden uzak kalan Baltacı’nın bu süreçte yaklaşık beş kilo kaybettiği öğrenildi.

BAHİS SORUŞTURMASI NEDENİYLE TUTUKLANDI

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Türkiye’deki kapsamlı futbol bahis soruşturması sebebiyle tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma sonucunda, profesyonel liglerde yasak olmasına rağmen bazı futbolcular ve futbol camiasından kişilerin bahis oynadığına dair iddialar ortaya atıldı. Soruşturma kapsamında toplam 46 kişiye gözaltı uygulanırken, 20 kişiye tutuklama kararı verilmişti.