Okan Buruk: Gerçek Güç Testi Zamanı

TAKIM PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ENDİŞELER
Avrupa’da kupa hayali kuran Okan Buruk, takımın mevcut performansının bu hedefe ulaşmakta yeterli olmayacağını düşünüyor. Genç hoca, BAY haftası sonrasında oynanacak Tottenham maçında takımının gerçek potansiyelini test edeceğini belirtmektedir.
FUTBOLCULARI DAHA İYİ OLMAYA YÖNLENDİRME
Buruk, söz konusu maça kadar futbolcularını performanslarını artırmaları konusunda uyaracak. Bu şekilde, takımın Avrupa arenasındaki hedefleri için gereken motivasyonu sağlamayı amaçlıyor.