Okan Buruk İspanya Hazırlıkları Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, “İspanya’da bir tren kazası var, rakibimiz İspanyol. Başsağlığı diliyorum” sözleriyle gündemdeki acı olaya da değindi.

ULTRASLAN’A TEŞEKKÜR

Bugün, UltrAslan’ın kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Buruk, “Dünyanın en büyük taraftar grubu. Verdikleri destekten, Galatasaray’ı yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum” dedi. Buruk, rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu belirterek, “Hedefleri ilk 8, bizim ilk 24. Bir galibiyet bizi ilk 24’e sokacak” şeklinde konuştu.

OLUMLU DÖNÜŞLER

Osimhen’in dönüşünün sevindirici olduğunu vurgulayan Buruk, Ismail Jakobs’un da kadroda yer alacağını ifade etti. “Sara antrenmanda takımla birlikte olacak. Bu dönüşler, kadro sayısının artması beni mutlu ediyor” diyen Buruk, rakiplerinin yüksek şiddetli pres uyguladığını ve buna karşı plan yapacaklarını belirtti.

PSİKOLOJİK GÜÇ

“Rakibimiz 12 gol yedi. Atletico Madrid, maç başına 2 gol yedi, bu oran çok yüksek. Duran toplardan çok gol yediler” diyen Buruk, “Yarın bireysel yetenek ve kalitenin çok öne çıkacağını düşünüyorum. Galatasaray’ın teknik direktörüyseniz psikolojik olarak bu güçte olmalısınız” diyerek oyuncularına güvendiğini dile getirdi.

SİNGO SAKATLIGI

Kulüp doktoru Yener İnce, Singo’nun sakatlığı ile ilgili, “Singo birazdan idmana da çıkacak. Bu sakatlık, maç için risk almamızı zorlaştıracak bir sakatlık. Tendon sakatlığı. Singo’nun yerinde oynayan Davinson Sanchez sağlıklı olduğu için risk almayı gerekli görmüyoruz” açıklamasında bulundu.