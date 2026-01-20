Okan Buruk’tan Atletico Madrid Öncesi Önemli Açıklamalar

okan-buruk-tan-atletico-madrid-oncesi-onemli-aciklamalar

GALATASARAY’DA OKAN BURUK’UN AÇIKLAMALARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atletico Madrid ile oynanacak maç öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Buruk, toplantıda önemli konulara değindi ve açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Birincisi tabii ki İspanya’da bir tren kazası var, rakibimiz İspanyol. Başsağlığı diliyorum. İkincisi bugün UltrAslan’ın kuruluş yıl dönümü, dünyanın en büyük taraftar grubu. Verdikleri destekten, Galatasaray’ı yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum.”

**DÖNÜŞLER BENİ MUTLU EDİYOR**

Buruk, maçın önemine vurgu yaparak, “Bizim için önemli bir maç. Önemli, iyi ve formda bir takıma karşı oynayacağız. Hedefleri ilk 8, bizim ilk 24. Bir galibiyet bizi ilk 24’e sokacak. Önemli bir maça çıkıyoruz, oyuncularıma her zaman olduğu gibi güveniyorum.” dedi. Osimhen’in döndüğünü, Ismail Jakobs’un ise bu gece veya yarın sabah aralarında olacağını belirtti. Saracının antrenmanda takımla birlikte olacağını ifade eden Buruk, “Bu dönüşler, kadro sayısının artması beni mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.

**RİSKLERİ ANALİZ EDİYORUZ**

Rakip takımın özelliklerine dikkat çeken Buruk, “Rakibimizin, son maçlarda yüksek şiddetli pres yapan ve ön alan baskılarını, adam adama baskılarını çok iyi uyguladığını görüyoruz. Avantajlarını, dezavantajlarını kullanmak için plan yapacağız.” şeklinde belirtti. Atletico Madrid’in savunma zayıflıklarına da değinerek, “Rakibimiz 12 gol yedi. Atletico Madrid, maç başına 2 gol yedi, çok yüksek. Duran toplardan çok gol yediler. Yarın her şeyin dışında bireysel yetenek ve kalite çok öne çıkacak.” dedi.

**SORUMLULUK BENDE**

Galatasaray’ın teknik direktörü olarak psikolojik gücünü koruduğunu ifade eden Buruk, “Bu güçte olmalısınız. Oyuncularıma güveniyorum. En başta, her şeyin sorumlusu benim. Bir eleştiri olacaksa bana olmalı, oyuncularımdansa benim eleştirilmem beni mutlu eder.” diyerek sözlerini tamamladı.

**KULÜP DOKTORUNDAN SİNGO AÇIKLAMASI**

Kulüp doktoru Yener İnce, Singo’nun sakatlığı hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Singo birazdan idmana da çıkacak. Bu sakatlık maç için risk almamızı zorlaştıracak bir sakatlık. Tendon sakatlığı. Singo’nun yerinde oynayan Davinson Sanchez sağlıklı olduğu için risk almayı gerekli görmüyoruz. Hocayla da konuştuk.”

