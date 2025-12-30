Okan Buruk’tan Cezaevindeki Metehan Baltacı’ya Ziyaret

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bahis soruşturması çerçevesinde tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı’yı cezaevinde ziyaret etti. Baltacı, zindanda sigara içilmeyen bir koğuşa yerleştirildi. Futbolcu, maçları takip edebilmek için yayıncı kuruluşlardan yayın talebinde bulundu. Bu süreçte profesyonel sporcu olan Baltacı’nın beslenme düzeninden uzak kalması nedeniyle yaklaşık beş kilo verdi.

BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLANDI

Galatasaraylı oyuncu Metehan Baltacı, Türkiye’deki geniş kapsamlı futbol bahis soruşturması sonucunda tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamındaki iddialara göre, bazı futbolcular ve futbol dünyasından tanınmış isimlerin profesyonel liglerde yasak olmasına rağmen bahis oynadıkları tespit edildi. Bu soruşturma çerçevesinde toplamda 46 kişi gözaltına alınırken, 20 kişi için de tutuklama kararı çıkarıldı.

