Tahran’da Riyalin Değer Kaybı Protesto Gösterilerine Yol Açtı

İran’ın Başkenti Tahran’da Protesto Gösterileri

İran’ın başkenti Tahran, yerel para birimi riyalin büyük bir değer kaybı yaşamasının ardından protesto eylemlerine sahne oldu. Dolar karşısında tarihi seviyede düşüş gösteren riyal, gıda fiyatlarında artışa neden olurken, ekonomideki mevcut kırılganlık nedeniyle krizin derinleştiğine işaret etti. Riyal, pazar günü serbest piyasada (resmi olmayan kur) 1 dolar karşılığında 1 milyon 450 bin seviyesine kadar gerileyerek rekor bir dip noktası gördü. Pazartesi günü öğleden sonra bir miktar toparlayarak 1,38 milyon seviyelerine ulaşsa da, bu şiddetli dalgalanma alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Uzmanlar, bu durumun geçmiş yıllarda ülkeyi sarsan büyük çaplı protestoların yeniden yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Tahran Büyük Çarşısı’nda Gösteri

Devlet televizyonu, pazartesi günü Tahran Büyük Çarşısı’nda “sınırlı” protestoların meydana geldiğini öne süren kısıtlı görüntüler yayınladı. Ancak sosyal medya üzerinden paylaşılan videolar, eylemlerin daha geniş bir kapsamda gerçekleştirildiğini ve çok sayıda esnafın dükkanlarını kapatmak zorunda kaldığını gösterdi. Bazı görüntülerde güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak amacıyla biber gazı kullandığı iddia edildi. Ancak bu görüntülerin doğruluğu, bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı.

Hükümet Toplantı Düzenliyor

İran devlet medyası, bu gelişmeler üzerine hükümetin ekonomi ekibinin “döviz, ticaret ve kamu refahı politikaları” konularını ele almak üzere acil bir toplantı yaptığını bildirdi. Aynı gün, devlet haber ajansı, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin’in istifasını kabul ettiğini ve yerine eski Ekonomi Bakanı Abdolnasır Hemmati’yi atadığını aktardı.