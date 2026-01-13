Okan Buruk’tan Fethiyespor Maç Sonu Transfer Değerlendirmesi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun ikinci haftasında Galatasaray, Fethiyespor’u 2-1 yenerek dış sahada önemli bir başarı elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle Türkiye Kupası’ndaki ikinci maçından da zaferle ayrılmayı başardı. TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ise turnuvada 1 puanda kaldı.

OKAN BURUK’TAN DEĞERLENDİRME

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrasında çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Buruk, “Birincisi, Fethiye hem taraftarına hem yönetimine başkanına teşekkürler, bizi güzel ağırladılar. Galatasaraylı taraftarlar burada bizi yalnız bırakmadılar. Güzel bir ortam vardı. Belki zemin çok kötüydü, düzeltmek için büyük çaba sarf ettiler ama bu zeminde oynamak çok zor.” şeklinde konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI GELDİ

Buruk, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Çalışmalarımız sürüyor. Çok elit oyuncularla gittiğinizde yavaş ve süre alan görüşmeler olabiliyor. Hiç merak etmesinler, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Onları mutlu edecek oyuncuları alacağız. Hemfikiriz hepimiz. Bazen istediğiniz oyuncuları getirmek süre alıyor. Önemli olan bu oyunculara ulaşabilmek. Sezon başında yaptık, tekrar çalışıyoruz. En kısa zamanda bitirmeye çalışacağız. Haklılar tabii ki, istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

UGURCAN CUMARTESİ SAHADA OLACAK

Okan Buruk, Uğurcan’ın Trabzonspor maçında oynamak istediğini belirterek, “Uğurcan cumartesi sahada olacak. Oyuncularımız hep oynamak istiyor. Fenerbahçe finalinde Günay ile başladık. Konuşulanlara, yazılanlara, anlatılanlara önem vermemek gerekiyor. Buraya getirmek çünkü cumartesi günü Uğurcan oynayacak. İstanbul’da bıraktık. Bir tane de kaleci hocamızı bıraktık. Onla beraber çalıştı.” diyerek durumu netleştirdi.