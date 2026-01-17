Okan Buruk’tan Maç Sonu Açıklamaları: Kritik Tespitler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. RAMS Park’ta gerçekleşen bu mücadele, 1-1’lik sonuçla sona erdi ve sarı-kırmızılı ekip, zirve yarışında kritik iki puan kaybetmiş oldu. Maç sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dikkat çeken bazı değerlendirmelerde bulundu.

RİBARENLERİ TEBRİK ETTİ

“Birincisi, rakibimizi mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. 5-3-2 oynadılar. Öndeki santrforları da savunmaya geldi, katı savunma vardı. Burayı kaliteli ayaklarla açmanız gerekiyor. Erken bir gol önemliydi. Yunus’la pozisyon yakaladık, duran toplar vardı. Rakibe yarı sahayı geçirmedik. Yüzde 72-73 topa sahip olduk ilk yarıda. Daha çok üretebilirdik. Üretmekte zorlandık. Son ceza sahası çevresine girdiğimizde oyuncu sayımız azdı, ikinci yarı artırdık. Rakibin 2 duran top pozisyonu vardı, yarı sahamıza bile geçirdik. İkinci yarı kaptırdığımız topla verdiğimiz geçişler vardı. 3 oyuncumuza çarptı, oradan gol yedik. Daha çok üretebilirdik. Üretmede ikinci yarı zorlandık. Icardi’nin karşı karşıya pozisyonu var, kafa kafaya pozisyonu var. Sane’nin 1-2 kontrolü olsa karşı karşıya olabilirdi. Bizim gibi bir hücum takımının üreteceği pozisyonun altında kaldık. Daha üretken bir oyun oynamak, daha çabuk ve dikine oynamak, birebirleri oynamak gerekirdi. Hiçbirinde başarılı olamadık.”

MAÇIN DURAKLAMALARI

“Maç çok durdu, oynanmadı. Topun oyunda kalma süresi düştü. Rakipte sakatlanmalar başladı ikinci yarıda. Hakemler de oyunun durmasını seviyor. Sevgili MHK başkanımız da destekliyor, oyunu durdurun diyor herhalde. Bir FIFA hakemi oyun durdurma üzerineydi.”

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ

“Maçın böyle bitme nedeni hakem değil. Biz gerekenleri yapamadık. Oyunun hızı da durunca gol atamamak stres yaratıyor. Yanlış kararlar da vardı, bir an önce gol atalım baskısı… Kafamızı kaldıracağız. Lideriz. 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı var. Bugünün iyi yanı sakatlık olmadı.”

TARAFTARIMIZA SÜRPRİZ OLACAK

” Eksiklerimiz, milli takımda oyuncularımız, cezalılarımız var. Onlar dönünce daha iyi olacağımızı biliyoruz. Her oyuncunun iyi performansı, diğer arkadaşlarını da itecek. Bunu da biliyoruz. Çarşamba günü final niteliğinde bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Bugün üzdüğümüz taraftarımızı o gün sevindireceğiz.”

TRANSFER SÜRECİ

“Kış transfer dönemi, oyuncuları takımlarından çıkarabilmek kolay olmuyor. Bazen oyuncular istiyor takımları bırakmıyor, bazen takım olumlu oluyor oyuncu bakmıyor. Türkiye Ligi’ne oyuncu getirmek kolay değil. Bazen genç oyuncularda bunu yaşıyoruz. İkna etmek süreç alıyor. Bu süreç içerisinde birçok oyuncuya yöneliyorsunuz. Opsiyonlar üstünden gidiyorsunuz. Hepsi olacak değil. Bizim dışımızda çok fazla isim çıkıyor, bizim ilgilenmediğimiz, görüşmediğimiz isimler de çıkıyor. Bu da ister istemez kafa karışıklığı oluyor. Bu profil mi, bu profil mi diye kafa karışıklığı oluyor.”