Okan Buruk’tan TFF’ye Şok Eleştiriler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor’u deplasmanda 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Gol atma başarısını Leroy Sane, Sallai ve Osimhen ile sağlayan sarı kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 39’a çıkararak liderliğini korudu. Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, takıma dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

ICARDI’YE GÜVENİYORUZ

Buruk, “Başkanımız da açıkladı. Mauro Icardi bizim için çok değerli. Maalesef geçen sene çok ağır bir sakatlık geçirdi. Çok fazla speküle ediliyor. Biz ona çok güveniyoruz. Galatasaray için çok değerli. Galatasaray taraftarı sevgisini hep gösteriyor. Taraftarımız Icardi’ye marş söylerken gol geldi. Zamanlaması çok güzel oldu.” ifadelerinde bulundu.

KURA SÜRPRİZİ

Buruk, “Sürpriz bir kura oldu bizim için. Kura açıklandığında 23-24-25 Aralık’ta maç olacaktı. Anlam veremedik. Başakşehir maçının perşembe günü oynanacak. Anlam veremiyorum. Galatasaray perşembe oynuyor, diğer maçı pazara verildi. Trabzonspor, çarşamba oynuyor ve tekrar pazartesi oynayacak. Bizim için çok büyük soru işareti. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Başakşehir’in de böyle bir isteği var.” şeklinde konuştu.

İYİ İŞLER YAPTIK

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Buruk, zorlu bir Avrupa haftası sonrasında Antalya’ya geldiklerini belirterek, takımın iyi işler çıkardığını vurguladı.