Okan Buruk’tan TFF’ye Şok Eleştiriler

okan-buruk-tan-tff-ye-sok-elestiriler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor’u deplasmanda 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Gol atma başarısını Leroy Sane, Sallai ve Osimhen ile sağlayan sarı kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 39’a çıkararak liderliğini korudu. Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, takıma dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

ICARDI’YE GÜVENİYORUZ

Buruk, “Başkanımız da açıkladı. Mauro Icardi bizim için çok değerli. Maalesef geçen sene çok ağır bir sakatlık geçirdi. Çok fazla speküle ediliyor. Biz ona çok güveniyoruz. Galatasaray için çok değerli. Galatasaray taraftarı sevgisini hep gösteriyor. Taraftarımız Icardi’ye marş söylerken gol geldi. Zamanlaması çok güzel oldu.” ifadelerinde bulundu.

KURA SÜRPRİZİ

Buruk, “Sürpriz bir kura oldu bizim için. Kura açıklandığında 23-24-25 Aralık’ta maç olacaktı. Anlam veremedik. Başakşehir maçının perşembe günü oynanacak. Anlam veremiyorum. Galatasaray perşembe oynuyor, diğer maçı pazara verildi. Trabzonspor, çarşamba oynuyor ve tekrar pazartesi oynayacak. Bizim için çok büyük soru işareti. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Başakşehir’in de böyle bir isteği var.” şeklinde konuştu.

İYİ İŞLER YAPTIK

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Buruk, zorlu bir Avrupa haftası sonrasında Antalya’ya geldiklerini belirterek, takımın iyi işler çıkardığını vurguladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Estonya Vekilleri Kriz Yaşadı Alkol Sorunu Başgösterdi

Estonya milletvekillerinin Hindistan seyahati, Dalay Lama ile görüşmeden önce yaşanan alkol sorunu nedeniyle diplomatik bir krizle sonuçlandı. Olay, uluslararası ilişkileri etkileyen bir skandal haline geldi.
Gündem

Trabzonspor: İç Sahada 217 Gün Mağlup Olmadı

Trabzonspor, Süper Lig'deki tek iç saha kaybını geçen sezon Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Maç, 10 Mayıs'ta oynandı.
Gündem

Kamboçya Tayland Sınır Geçişleri Askıya Alındı

Kamboçya, Tayland ile yaşanan artan çatışmalar üzerine güvenlik önlemleri alarak sınır geçişlerini durdurdu. İki ülke arasında savaş riski yükseliyor.
Gündem

Endonezya’da Sel Ve Toprak Kaymaları Felaketi Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 1000'i aştığı rapor ediliyor.
Gündem

Taylor Swift Ekibine 197 Milyon Dolar Bonus Dağıttı

Taylor Swift, konser turnesindeki ekip üyelerine toplamda 197 milyon dolar ödeme yaptığı bilgisi gün yüzüne çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.