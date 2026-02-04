Okan Buruk: Transfer Sürecinde Takıma Odaklanmalıyım

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun üçüncü hafta karşılaşmasında İstanbulspor’u 3-1’lik sonuçla mağlup ederek, organizasyondaki başarı serisini 3’te 3 yapmış oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, takım ve transfer süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TEK AMAÇ TAKIMA ODAKLANMAK

Buruk, “Ben artık takıma odaklanmak zorundayım. Yarın Avrupa listesi verme zamanı. Bugün bir oyuncu getirdik, daha önce iki oyuncu getirdik. Arada 2 gün var. Yani burada… Net olarak bizim açımızdan eksik bölgeleri tamamlamaktı, bir ölçüde yaptık. Yarın daha net şekilde, yeni gelen oyuncularımız imzayı attıktan sonra düşüncemiz bu şekilde” ifadelerini kullandı.

KUPA İÇİN PERFORMANS ÖNEMLİ

Buruk, transferler hakkında da, “Çok fazla transfer yaptınız diye kimse size kupa vermiyor. Aslolan saha içi performansı. Ben artık takımımıza, oyuncularımıza ve futbolumuzun gelişimine odaklanmak istiyorum” dedi. Ayrıca, transfer limitleri konusunda da, “Transfer limiti diye bir şey var, bunu delebiliyor musunuz? Delenler var. Ceza alabiliyorsunuz, çok ceza alan Türk takımı oldu” şeklinde konuştu.