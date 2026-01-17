Okan Buruk’un Fenerbahçe Açıklamaları Üzerine Değerlendirme

okan-buruk-un-fenerbahce-aciklamalari-uzerine-degerlendirme

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ilk yarısını lider olarak tamamladı ve ikinci yarıya Gaziantep FK maçıyla giriş yapıyor. Rams Park’ta saat 20.00’de başlayacak olan bu kritik karşılaşma öncesi, teknik direktör Okan Buruk, beIN SPORTS’a özel açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY’IN MÜCADELESİNE GÖLGE DÜŞTÜ

Okan Buruk, “Fenerbahçe maçında Galatasaray’ın genlerine yakışmayan bir mücadele vardı. Skordan çok buna üzüldük. Stadyum atmosferleri, çok tartışılır derecedeydi. Fethiye Stadyumu’nu, Olimpiyat Stadyumu için de söyleyebilirim. Zaman zaman oyun içine girememe sebeplerimizden biriydi, tabii ki bu mücadelenizi engellememeli” ifadelerini kullandı.

BAŞARI İÇİN DAHA FAZLASINA İHTİYAÇ VAR

Buruk, Galatasaray’ın sportif anlamda başarılı olduğunu vurgulayıp, “Sonuna kadar götürmek için daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var” dedi. Bu sözleriyle, takımının sezonun ikinci yarısında daha üst seviyede bir performans sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

