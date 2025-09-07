Okul Başlıyor, 18 Milyon Öğrenci Var!

EĞİTİM YILI BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temalı ilk dersle yarın başlayacak. Yeni öğretim yılında tüm kademelerde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu yıl açılması planlananlarla birlikte ülke genelinde 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte bir araya gelecek. Eğitim öğretim programları 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulamaya alınan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” çerçevesinde, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1 ile 2, ortaokul 5 ile 6, ortaöğretim hazırlık ve 9 ile 10’uncu sınıflarda uygulanacak.

UYUM EĞİTİMİ DÜZENLENİYOR

Okul öncesi eğitime başlayanlar ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül’de uyum eğitimleri planlandı. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise bu hafta okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak. Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler gerçekleştirilecek, ilk ders “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla yapılacak.

DİĞER FAALİYETLER

Okullarda doğa sevgisinin arttırılması, “yeşil vatan”ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikimi ve orman temizliği gibi faaliyetlerin yıl boyunca sürdürülmesi hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan “Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü” çerçevesinde, ilk gün etkinlikleri kapsamında “Her Çocuk Bir Fidan” temalı bir kısa film gösterilecek ve tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak.

ÖĞRENCİLERE KİTAP DAĞITILDI

2025-2026 eğitim öğretim yılı için toplamda 184 milyon 455 bin 297 adet ders kitabı, Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu yıl okullarda tekrar forma zorunluluğu geri geldi. Öğrenciler, belirlenen okul formalarını 4 yıl boyunca giyecekler.

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Atatürk Haftası’nın birinci ara tatile denk gelmesi sebebiyle, tüm okul ve kurumlarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmaya yönelik etkinlikler bir önceki hafta düzenlenecek. Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026’da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat Pazartesi başlayıp 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili 16 Mart’ta başlayıp 20 Mart’ta sona erecek.