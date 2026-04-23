Okul Güvenliği İçin Yeni Model: 7 Aşama İle Yenilik Geliyor

İÇİŞLERİ BAKANI YENİ GÜVENLİK MODELİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, art arda gerçekleşen okul saldırılarının ardından, Millî Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen protokol gereği oluşturulan yeni 7 basamaklı güvenlik modelini tanıttı. Çiftçi, Türkiye genelindeki okullardaki güvenlik yapısının köklü bir yenileme sürecinden geçeceğini dile getirdi.

OKUL GÜVENLİĞİNE YENİ DÜZEN GETİRİLECEK

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırılar sonrasında kamuoyunda artan tepkiler, okul güvenlik konusunu yeniden gündeme taşıdı. Son saldırılarda meydana gelen can kayıpları, mevcut güvenlik önlemlerinin yetersizliği yönündeki eleştirileri de artırdı. Bu bağlamda, Millî Eğitim Bakanlığı eleştirilirken, İçişleri Bakanlığı yeni bir güvenlik protokolü imzaladı.

ÇİFTÇİ’DEN YENİ GÜVENLİK YAPISI AÇIKLAMASI

Bakan Çiftçi, sürecin kendisinin direktifleriyle yürütüldüğünü ifade ederek, yeni güvenlik modelinin yalnızca okul kapısındaki nöbetçi sistemine dayalı olmayacağını, emniyet, sağlık ve sosyal hizmet birimlerinin yer aldığı çok boyutlu bir yapı oluşturulacağını aktardı. Çiftçi, geliştirilen sistemle birlikte Türkiye genelindeki okullarda güvenlik algoritmasının baştan oluşturulacağını belirtti.

RİSKLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni model, risklerin önceden tanımlanması, okul çevrelerinin daha titiz bir biçimde izlenmesi, risk altında bulunan çocukların ilgili kurumlar arası iş birliği ile takip edilmesi ve acil durumlara hızla müdahale edilmesine yönelik iddialarla şekilleniyor. İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı düzenleme, fiziksel güvenlik ile birlikte psikolojik ve dijital riskleri aynı anda izleyen entegre bir çerçeve sunuyor.

İŞTE 7 MODEL

1- **Risk analizi yenilenecek**

Her okul için tehdit ve risk değerlendirmelerinin güncellenmesi sağlanacak.

2- **Fiziki önlemler artırılacak**

Giriş çıkışlar, çevre güvenliği ve denetim süreçleri sıkılaştırılacak.

3- **Erken uyarı sistemi kurulacak**

Okul idaresi, rehberlik servisi ve güvenlik güçleri arasında hızlı müdahale hattı oluşturulacak; çevre kameralara dayalı izleme yapılacak.

4- **Toplum Sağlığı Merkezleri devrede olacak**

Psikolojik veya psikiyatrik destek ihtiyacı olan öğrenciler, Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla takip edilecek.

5- **Risk altındaki çocuklara siber takip uygulanacak**

Sanal devriye ekipleri, sosyal medya ve oyun platformlarındaki risk unsurlarını izleyerek önlem alacak.

6- **Bakanlıklar ortak çalışacak**

Millî Eğitim, Sağlık ve Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları arasında veri paylaşımı sağlanacak.

7- **Eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılacak**

Okullarda güvenlik, kriz anı ve acil durumlar hakkında seminer ve bilgilendirme programları gerçekleştirilecek.