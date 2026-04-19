Okul Güvenliğinde Yeni Dönem: Kapsamlı Önlemler Alınıyor

okul-guvenliginde-yeni-donem-kapsamli-onlemler-aliniyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından, okul güvenliğinin artırılmasına yönelik yeni adımlar atılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in gerçekleştirdiği toplantı neticesinde, okullarda kapsamlı bir güvenlik paketi uygulamasının hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

RİSK ANALİZİ ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Yeni düzenleme çerçevesinde, okul girişlerinde polis veya jandarma personeli bulunacak ve giriş-çıkış saatlerinde okul çevresindeki güvenlik önlemleri artırılacak. Ayrıca, okul yönetimleri, davranışları şüpheli olarak değerlendirilen öğrenciler üzerinde “risk analizi” çalışmaları gerçekleştirecek.

AİLESİNDE SİLAH OLAN ÖĞRENCİLERE YAKIN TAKİP

Bu bağlamda, ailesinde silah bulunduran öğrencilerin sosyal medya etkinlikleri de güvenlik birimleri tarafından takip edilecek. Bunun yanı sıra, bu öğrenciler için özel bir izleme süreci uygulanacak ve ailelerle irtibat kurularak çocukların silah erişiminin engellenmesi amacıyla bilgilendirmelerde bulunulacak.

