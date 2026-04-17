Okul Saldırıları Sonrası Terör Grubu Kapatıldı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da gerçekleşen okul saldırıları Türkiye’nin gündeminde büyük yankı uyandırırken, bu üzücü olayların ardından ilgili bakanlıklar, benzer durumların yaşanmaması için hızlı bir şekilde tedbirler almaya başladı.

SOSYAL MEDYADA TEHDİTLER ARTIYOR

Öte yandan, Telegram gibi çeşitli sosyal medya platformları üzerinde organize olan ve milli ile manevi değerlere hakaret eden paylaşımlar yapan “C31K” isimli grubun, yaşanan saldırıların ardından tehdit dolu mesajlarını artırdığı belirlendi.

KAN DONDURAN YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Elde edilen bilgilere göre, bu grubun yazışmalarında öncelikle hayvanlara yönelik şiddet içeren içeriklerin paylaşıldığı, zamanla hedefli saldırı söylemlerine dönüştüğü dikkat çekti. Şiddetin adım adım normalleşmesi, bu durumla birlikte gözler önüne seriliyor. Böyle gruplarda yer alan gençlerin “tehdit” ve “saldırı” içerikli planları artık sıradan bir durum olarak algılamaya başlaması da dikkat çekici bir diğer unsur oldu.

100 BİN KİŞİLİK GRUP KAPATILDI

Saldırı görüntülerinin de paylaşıldığı ve yaklaşık 100 bin üyeye ulaşan grubun kapatıldığı bildirildi. Grubun yöneticileri arasında bulunan ve “Hz. Ebu Cehil” ile “Arda Bateman” kullanıcı adlarıyla tanınan E.K. ve A.T.’nin daha önce gözaltına alındıkları öğrenildi. Bu kişilerin kişisel verileri yasa dışı yöntemlerle ele geçirerek siber zorbalık yaptıkları da tespit edildi.

UZMANLAR UYARIYOR: EN BÜYÜK RİSK MESAJLAŞMA GRUPLARI

Pandemi sürecinde çocukların dijital ortamlarda kontrolsüzce daha fazla zaman geçirmesi, bu tür yapıların etki alanını artırdı. Uzmanlar, özellikle anonim kimliklerin kullanıldığı dijital oyunlar ve mesajlaşma uygulamalarının gençleri şiddet odaklı grupların hedefi haline getirdiğini belirtiyor. Kimlik arayışındaki gençlerin Telegram gibi platformlar üzerindeki “C31K” benzeri gruplar aracılığıyla şiddet eylemlerine yönlendirildiği ve bundan kaynaklanan durumun ciddi toplumsal risk oluşturduğu ifade ediliyor.