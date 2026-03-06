Okul Saldırısında ABD İddiası Gündemde

Orta Doğu’da gerilim sürüyor. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başladıkları saldırı dalgasının ilk gününde, Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokul da hedef alındı ve bu saldırıda çok sayıda öğrenci yaşamını yitirdi.

TEPKİLER YAĞDI

Sivilleri hedef alan bu saldırıya, İran’ın yanı sıra dünya genelinde birçok tepki geldi. Bu çerçevede, İngiltere’den yeni bir iddia gündeme geldi.

ABD’NİN ROLÜ NELERDEN İBARET?

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, İran’ın Minab kentindeki bir okula yapılan ve çoğunluğu öğrenci olan en az 165 kişinin ölümüne sebep olan saldırı ile ilgili dikkat çekici bir iddiayı paylaştı. Adları gizli tutulan iki yetkiliye dayanan habere göre, olayı araştıran ABD’li müfettişlerin bu saldırının ABD güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini düşündüğü belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaynaklar, hangi kanıtların bu ilk değerlendirmeye yardımcı olduğu konusunda detay vermekten kaçındı ve yeni kanıtların soruşturmayı etkileyebileceğini vurguladı. Soruşturmada henüz nihai bir sonuca ulaşılamadığı ve incelemelerin devam ettiği ifade edildi. Reuters, kullanılan mühimmat ve ABD’nin neden okula saldırı düzenlemiş olabileceği gibi konular hakkında bilgiye ulaşılamadığını aktardı.