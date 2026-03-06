Orta Doğu Çatışmaları Finansal Piyasalarda Yeniden Dalgalanma Yarattı

Devam eden Orta Doğu çatışması, güvenli liman varlıkları üzerindeki talebi artırıyor ve bunun sonucunda petrol fiyatları yükselerek enflasyon endişelerini tetikliyor. Bu durum, yatırımcıların Federal Rezerv’in faiz indirimlerine yönelik beklentilerini azaltıyor. Artık piyasalar, bu yıl yalnızca bir faiz indirimine odaklanıyor; bu rakam, haftanın başında iki olarak öngörülmüştü. Son ABD ekonomik verileri, işsizlik başvurularındaki azalma, yüksek verimlilik, düşük işten çıkarmalar ve beklenenden hızlı bir hizmet sektörü büyümesi ile güçlü bir ekonomik momentum sergiliyor.

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI VE ETKİLERİ

ABD-İsrail-İran arasındaki çatışma, yedinci gününe girmiş durumda. İran, Perşembe günü Körfez genelinde füze ve insansız hava araçları fırlatarak Bahreyn’deki bir petrol rafinerisine saldırıda bulundu. İsrail ise Tahran’a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Ayrıca, ABD de Kuveyt’teki büyükelçiliğindeki faaliyetlerini askıya aldı.

ONS VE GRAM ALTIN FİYATLARI

Ons altın, güne 5 bin 76 dolardan başladı. Gün içerisinde 5 bin 66 dolara kadar çekilirken, en yüksek seviyesinin 5 bin 143 dolar olduğu gözlemlendi. Şu anda 5 bin 138 dolardan işlem görmekte. Gram altın ise 7 bin 180 liradan işlem görmeye başladı. Gün içinde 7 bin 175 lira en düşük, 7 bin 288 lira ise en yüksek seviye olarak kaydedildi. Şu an itibarıyla 7 bin 283 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da altın fiyatları da belirli seviyelerde işlem görüyor. Gram altın 7 bin 414 lira, çeyrek altın 12 bin 83 lira, yarım altın 24 bin 174 lira, tam altın ise 48 bin 126 liradan satılmakta.

GÜMÜŞ PİYASASINDA DÜŞÜŞ

Kıymetli metaller piyasasının toparlanması ile birlikte gümüş ons başına 84 dolara doğru yükselmeye çalıştı. Ancak, Ortadoğu’daki çatışmaların tırmanması ve artan enflasyon endişeleri sebebiyle yatırımcıların dolara yönelmesi, haftalık süreçte gümüşün yüzde 10’dan fazla değer kaybetmesine neden oluyor.

ONS VE GRAM GÜMÜŞ FİYATLARI

Ons gümüş güne 82,04 dolardan başladı. Gün içindeki en düşük fiyat 81,79 dolar, en yüksek fiyat ise 84,73 dolar seviyesine ulaştı. Şu anda 83,70 dolardan işlem görüyor. Gram gümüş de 115,95 liradan güne başladı, gün içerisinde 115,61 lira en düşük, 121,49 lira ise en yüksek seviyesini gördü. Şu an 119,55 liradan alıcı buluyor.