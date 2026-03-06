Volkan Demirel Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Oldu

volkan-demirel-genclerbirligi-nde-teknik-direktor-oldu

Başkent ekibinde teknik direktörlük görevine Demirel atandı

Başkent takımında Levent Şahin’in ardından teknik direktörlük koltuğuna, bu sezon 31 Ekim-7 Aralık 2025 tarihleri arasında kırmızı-siyahlı ekibi yöneten Volkan Demirel getirildi. Kulüpten yapılan duyuruda “Profesyonel futbol A takımımızın teknik direktörlük görevi için camiamızın değerlerini özümsemiş, oyuncularımızı yakından tanıyan ve kulüp yapımızı iyi bilen Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Volkan Demirel ve ekibine yeniden hoş geldin diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.” şeklinde ifadelere yer verildi.

Demirel’in önceki deneyimi ve performansı

Daha önce Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK takımlarında yer alan 44 yaşındaki Demirel, Gençlerbirliği’ndeki ilk döneminde 5 lig ve 1 kupa maçında 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etmişti. Süper Lig’de 24 haftanın geride kaldığı dönemde Gençlerbirliği 24 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ABD’li Bakan Kristi Noem Görevden Alındı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, danışmanı Corey Lewandowski ile olan ilişkisi ve tartışmalı görev kararları nedeniyle görevinden alındı.
Gündem

Rusya Avrupa Gaz Pazarını Terk Etmeye Hazırlanıyor

Putin'in Avrupa gaz piyasasından çekilme kararının ardından, Başbakan Yardımcısı Novak, Rus enerji şirketlerinin doğal gazlarını Asya pazarına yönlendireceğini duyurdu.
Gündem

Orta Doğu Çatışmaları Finansal Piyasalarda Yeniden Dalgalanma Yarattı

Altın, ons fiyatını 5 bin 143 dolara çıkarırken, güçlü ABD doları ve yükselen Hazine tahvil getirileri nedeni ile düşüş gösterme riski taşıyor.
Gündem

Trumpıin İran Üzerindeki Açıklamaları Dikkat Çekiyor

İran Savaşı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla sürerken, ölü sayısı 1,230'a ulaştı. Çatışmalar 7 gündür devam ediyor.
Gündem

Doğum İzni Artışı: Rapor Parası Tartışmaları Başladı

Türkiye'de doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı, babalık izni ise 10 gün olarak belirlendi. Ancak, kadın işçiler ve memurlar arasında rapor parası farkı sürüyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.