Volkan Demirel Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Oldu

Başkent ekibinde teknik direktörlük görevine Demirel atandı

Başkent takımında Levent Şahin’in ardından teknik direktörlük koltuğuna, bu sezon 31 Ekim-7 Aralık 2025 tarihleri arasında kırmızı-siyahlı ekibi yöneten Volkan Demirel getirildi. Kulüpten yapılan duyuruda “Profesyonel futbol A takımımızın teknik direktörlük görevi için camiamızın değerlerini özümsemiş, oyuncularımızı yakından tanıyan ve kulüp yapımızı iyi bilen Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Volkan Demirel ve ekibine yeniden hoş geldin diyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.” şeklinde ifadelere yer verildi.

Demirel’in önceki deneyimi ve performansı

Daha önce Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK takımlarında yer alan 44 yaşındaki Demirel, Gençlerbirliği’ndeki ilk döneminde 5 lig ve 1 kupa maçında 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etmişti. Süper Lig’de 24 haftanın geride kaldığı dönemde Gençlerbirliği 24 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.