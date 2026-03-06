Trumpıin İran Üzerindeki Açıklamaları Dikkat Çekiyor

İran Savaşı’nın 7. günü sürerken, ABD ile İsrail’in saldırıları devam ediyor. Savaş başlangıcından bu yana İran’da ölenlerin sayısı 1.230 olarak kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılabilecek tek anlaşmanın “koşulsuz teslimiyet” olduğunu ifade etti. Son olarak yaptığı açıklamada, İran’da demokrasi durumunun kendisi için bir önem taşımadığını belirtti.

ISRAİL ORDUSU BEYRUT’U HEDEF ALDI

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi. Bölgeden yoğun dumanların yükseldiği bildiriliyor.

BAE’DE PETROL SAHASINDA YANGIN ÇIKTI

Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen bilgilere göre, Füceyre’deki bir dronun engellenmesi sonrası etrafa saçılan enkaz, petrol endüstrisi sahasında yangın çıkmasına neden oldu.

TRUMP’TAN İRAN AÇIKLAMASI

CNN International ile yaptığı röportajda Trump, “İran’da demokrasi olup olması umurumda değil, yeni bir dini lider olabilir” dedi. Venezuela örneğini hatırlatarak, “Orada harika bir lider var ve çok iyi bir iş çıkarıyor,” dedi. Ayrıca, İran’ın yeni liderinin ABD ve İsrail’e iyi davranması gerektiğini vurgularken, “Orta Doğu’daki ülkeler bizim için savaşıyor,” ifadelerine yer verdi.

LÜBNAN’DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, İsrail’in 2 Mart’tan beri devam eden saldırılarında ölenlerin sayısının 217’ye, yaralıların sayısının ise 798’e ulaştığı belirtildi.

İRAN’DAN ATEŞKES YOK

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmalar sonucunda ateşkes ilan etmeyeceklerini duyurdu. Tüm yetkililerin Ali Hamaney’in izinden gidip sahada halkla bir arada olması gerektiğini önemle belirten Azizi, “Hiçbir koşulda ateşkes ya da müzakere ilan etmeyeceğiz,” dedi. Azizi, İran’a yönelik saldırıların cezalandırılması gerektiğinin de altını çizdi.

TRUMP’TAN KOŞULSUZ TESLİMİYET VURGUSU

ABD Başkanı Trump, Truth Social üzerinden İran Savaşı ile ilgili bir paylaşımda bulunarak, “İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma yapılmayacaktır!” ifadelerini kullandı. İran’ın geleceği hakkında, “Büyük ve kabul edilebilir bir liderin seçilmesinden sonra, İran’ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek için yorulmadan çalışacak ve onu ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getireceğiz,” şeklinde bilgi verdi. Paylaşımını, “İran’ın büyük bir geleceği olacak. İran’ı tekrar büyük yapalım,” ifadeleriyle sonlandırdı.

HİZBULLAH’TAN UYARI

İsrail ordusunun Beyrut saldırıları sürerken Hizbullah, İsrail’de yaşayanlara Lübnan sınırından en az 5 kilometre uzaklaşmaları için uyarıda bulundu.

TAHRAN VE İSFAHAN HEDEFTE

İsrail ordusu, Tahran ve İsfahan’daki hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasına başladığını açıkladı. Bölgeden gelen sesler patlamalara işaret ederken, İran basını İlam ve Kum kentlerinde hava saldırılarının gerçekleştiğini duyurdu.

İSRAİLLİ BAKANIN OĞLU YARALANDI

İsrail devlet yayın kuruluşuna göre, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in oğlu, Lübnan sınırındaki çatışmalarda yaralandı. İsrail medyasında yer alan bilgilere göre, Smotrich’in oğlunun sağlık durumunun hafif ve stabil olduğu belirtildi.