Okul Saldırısında Hayatını Kaybeden Öğretmenle İlgili Acı Gelişme

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırıları, Türkiye’de derin bir üzüntü yarattı. Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’na yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin matematik öğretmeni Ayla Kara olduğu belirlendi.

ÖĞRENCİLERİNİ KORUMAK İÇİN KENDİNİ SİPER ETTİ

Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıda, 1 öğretmen ve 8 öğrenci yaşamını yitirdi. Saldırıda yaşamını yitiren Ayla Kara’nın, öğrencilerini korumak amacıyla kendini siper ettiği belirtildi. Öğrencileriyle kurduğu sıkı bağ ve mesleğine olan tutkusuyla tanınan Kara’nın, öğrencilerin üzerine kapanarak kurşunlara karşı kendini kalkan yaptığı bilgisi, yaşanan acıyı daha da derinleştirdi.

EĞİTİM CAMİASINDA BÜYÜK YAS

Meslektaşları ve öğrencileri tarafından sevilen bir figür olan Ayla Kara’nın vefatı, eğitim camiasında derin bir yas oluşturdu. Kara’nın fedakarlığı, öğrencilerine olan sevgisi ve örnek kişiliği, sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla vurgulandı. Eğitimciler, yaptıkları paylaşımlarda büyük bir kayıp yaşadıklarını dile getirdi.

EŞİNİN KALBİ ACI HABERE DAYANAMADI

Saldırıda yaşamını yitiren öğretmenin ailesi ise ikinci bir acı ile yüzleşti. Eşinin okulda vurularak hayatını kaybettiğini öğrenen koca, yaşadığı şokun ardından kalp krizi geçirdi. Bu durumu öğretmenin akrabası Hülya Kara sosyal medya hesaplarından duyurdu. Hastaneye kaldırılan eşin sağlık durumu hakkında endişeli bekleyiş devam ediyor.

