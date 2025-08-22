okul-servislerine-zam-geliyor

YENİ EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım hızlanıyor. Okul için gerekli olan kitap, defter, kalem, okul forması gibi birçok gider kaleminin fiyatları yeniden gözden geçiriliyor. 8 Eylül’de başlayacak olan 2025-26 eğitim yılı öncesinde, okul servislerine de zam yapılması planlanıyor. İstanbul’daki devlet okullarında en kısa mesafe ücreti şu an için 2605 lira olarak belirlenmiş durumda. Servis işletmecileri ise fiyatların yüzde 50 oranında artmasını talep ediyor.

EN KISA MESAFE ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

İstanbul Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar, yüzde elli zam talebinin kabul edilmesi durumunda en kısa mesafe ücretinin 3 bin 800 – 3 bin 900 lira olacağını açıkladı. Sınar, “Bunu günlük hesap edersek, bu ücret 140 lira ile 150 lira arasında bir rakam olacaktır. Bizim sürekli kullandığımız kaskoya yüzde 30-40, akaryakıta ise yüzde yirmi gibi zamlar geldi. Bu nedenle güvenli bir hizmet verebilmek için bu artışı uygun gördük.” dedi. Eğer İstanbul Servisçiler Esnaf Odası’nın zam talebi kabul edilirse, en uzak mesafe okul servisi ücreti 6100 liradan 9150 liraya yükselecek. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşımak için kullanılan servislerde ise rehber personel ücreti olarak yüzde 35 ekleniyor.

ÖZEL OKULLARDA FARKLI UYGULAMALAR

Açıklanan tarifeye göre özel okulların bu fiyatlara uyum gösterme zorunluluğu bulunmasına rağmen, çoğu daha yüksek fiyatlar belirliyor. Günhan Sınar bu konuda “Onlar ‘özel hizmet veriyoruz’ diyerek ekstra bedel talep ediyorlar. Bu durum, genellikle tur şirketlerinin yüksek kazanç sağladığı bir alan haline geliyor.” şeklinde ifadeler kullandı. Danıştay kararı doğrultusunda, fiyatlar her şehirde belediyeler tarafından belirleniyor. Geçtiğimiz hafta Ankara’da da okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında zammın yapıldığı bildirildi. Türkiye genelinde okul servislerinin yaklaşık yarısının faaliyet gösterdiği İstanbul’da, yeni tarifenin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.