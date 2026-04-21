Okul Şiddeti Üzerine Araştırma Komisyonu Kuruldu

okul-siddeti-uzerine-arastirma-komisyonu-kuruldu

Türkiye genelinde son dönemlerde artan ve can kayıplarına neden olan şiddet olayları, Meclis genelinde kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutuluyor.

Meclis Genel Kurulu’nda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan şiddet olayları ile çocukların dijital ortamlarda maruz kaldığı tehditlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi için bir araştırma komisyonu kurulması kararı oy birliğiyle alındı. Kurulacak komisyon 22 üyeden oluşacak ve çalışmalarını 3 ay boyunca sürdürecek.

KAHRAMANMARAŞ’TA CİNAYET

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda, bir öğretmen dahil olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Mersinli de olay sırasında hayatını kaybetmişti.

SİVEREK’TE SARHOŞ SALDIRI

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 19 yaşındaki eski öğrenci Ömer Ket’in pompalı tüfekle gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, toplam 16 kişi, aralarında öğrenci, öğretmen, kantin çalışanı ve bir polis memurunun da bulunduğu şekilde, yaralanmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

