Okula Dönüş Yoğunluğu Başladı

ÖĞRENCİLERİN DERS BAŞI TARİHLERİ

2025-2026 eğitim-öğretim yılına hazırlık süreci hızla devam ediyor. Okula uyum sürecine dahil olan öğrenciler 1 Eylül’de ders başı yapacakken, diğer öğrenciler 9 Eylül’de eğitim öğretime başlayacak. Okulların açılmasına az bir süre kala, İstanbul’da yaşayan ve yaz tatilini farklı şehirlerde geçirenler ya da başka şehirlerde okuyan öğrenciler için dönüş yolculukları başladı. Yoğunluğun 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda başlaması bekleniyor ve bu durumun bir hafta sürmesi öngörülüyor.

GEÇEN YILA GÖRE DAHA DÜŞÜK YOĞUNLUK

Firma yetkilisi Hacı Çalışkan, “Ben burada Kırklareli görevlisiyim, Kırklareli bölgesine bakıyorum. Okulların açılış ve kapanış dönemlerinde her zaman yoğunluk yaşanıyor. Ama şu anda yoğunluk tam olarak başlamadı, yavaş yavaş artıyor. Kırklareli yakın olduğu için bizde çok fazla yoğunluk yok ama Anadolu tarafında daha fazla yoğunluk var. Geçen seneye göre biraz daha düşük gibi. Geçen yıl daha fazlaydı” sözleriyle mevcut durumu değerlendirdi.

SONBAHARA DOĞRU ARTAN YOLCU TRAFİĞİ

Yolcu Adem Baydur ise, özellikle sonbahara doğru otogarlarda toplu yolcu hareketliliğinin arttığını belirterek, “Sık sık gidip geliyorum. Genelde bu firmayı tercih ediyorum. Adıyaman’ın güney tarafına bu otobüslerle gidiyoruz. Burada da yoğunluk var, karşı taraftan da gelişler var. Trafik de karmakarışık. Özellikle sonbahara doğru daha fazla kalabalık oluyor. Okulların açılış ve kapanış dönemlerinde otogarlarda aşırı yoğunluk yaşanıyor. Bu da onlardan biri gibi. İnsanlar hem aileleriyle gidip geliyor hem de memleketten kışlık erzaklarını, bulgurunu, turşusunu getiriyor. O yüzden geliş-gidişlerde ciddi bir yoğunluk oluyor” açıklamasında bulundu.