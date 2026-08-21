**Okullar Ne Zaman Açılacak? MEB 2026-2027 Çalışma Takvimi ile Yaz Tatili Bitiş Tarihi ve Ara Tatil Günleri**

Sınıfta öğrenciler ve öğretmen ders anlatıyor
2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi, okulların açılış tarihini ve tatil sürelerini netleştirerek öğrenci ve velilerin planlamalarına yardımcı olacak.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Okulların ne zaman açılacağı, Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Haziran ayında başlayan yaz tatilinin son günlerine girilirken milyonlarca veli ve öğrenci, okulların açılış tarihine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026-2027 çalışma takvimi ile yaz tatilinin bitiş günü ve okulların açılış tarihi netleşti. Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla tüm illere gönderilen genelgeye göre, yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönemin ilk ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak. Bu kapsamda öğrenciler, yaz tatilinin ne zaman biteceğini ve okulların açılış tarihini merakla araştırıyor.

2026-2027 EĞİTİM YILI TAKVİMİ RESMİ GENELGEYLE AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla yayımlanan “2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” konulu genelge, tüm illere gönderildi. Genelgede, eğitim öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihleri ile ara tatil ve yarıyıl tatili takvimi detaylı şekilde yer aldı. Okulların açılacağı tarih, öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini korurken, resmi takvimle birlikte süreç netlik kazandı.

YARIYIL TATİLİ VE İKİNCİ DÖNEM BAŞLANGIÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Yayımlanan takvime göre, yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak. Böylece öğrenciler, ara tatil ve yarıyıl tatili sonrasında planlarını bu tarihlere göre yapabilecek.

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİNE KAÇ GÜN KALDI?

Öğrenciler ve aileler, yaz tatilinin bitişi ve okulların açılışına ne kadar süre kaldığını araştırmaya devam ediyor. Resmi genelgeyle belirlenen takvim doğrultusunda, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi merakla bekleniyor. Bakanlığın duyurusu, tüm illerdeki okullar için geçerli olacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Furkan Vakfı Soruşturmasında 62 Gözaltı, Hard Disklere El Konuldu

Kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma sürüyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşandı.
Manşet

Eski Bakan Şahin’in Aracında FETÖ İzi

Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında firari şüphelilerden Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla'da yakalanmıştı. İki ismi Muğla'ya getiren Mehmet Ö.'nün, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçla kaçış organizasyonu yaptığı belirlenmişti.
Manşet

Giresun’da Helikopter Düştü İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

Giresun'un Piraziz ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir helikopterin düştüğü ihbarı, bölgede arama çalışması başlatılmasına neden oldu. Olay, ilçede meydana geldi.
Manşet

Cicero Enstitüsü Trump’ın Evsizlik Politikasını Şekillendirdi

Son yıllarda gözetim teknolojileriyle bilinen Palantir'in kurucu ortaklarından Joe Lonsdale, kurduğu düşünce kuruluşu Cicero Enstitüsü ile ABD'de sosyal politikalar üzerinde dikkat çeken bir etki alanı oluşturdu. Lonsdale, 2019'da kurduğu enstitünün piyasa temelli politika önerilerini, Kaliforniya'daki liberal yönetimlerin ilgisizliği nedeniyle 2020'de taşındığı Teksas'ta geliştirdi.
Manşet

Nüfus Yapısında Dönüm Noktası: Çocuk Payı Azalıyor

Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, ülke nüfusunun bu yılın ilk altı ayında 228 bin 434 kişi arttığını gösteriyor.