Okullarda Güvenlik Önlemleri Artırıldı: Yeni Kurallar Duyuruldu

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırılarının ardından güvenlik konusunu tekrar ele alıyor. Artan kaygılar neticesinde pek çok okul, sosyal medya ve WhatsApp grupları aracılığıyla velilere yeni uygulamalarını duyurdu.

ÜNİFORMA VE RANDEVU DÜZENLEMELERİ

İlkokuldan liseye kadar farklı seviyeleri kapsayan düzenlemeler doğrultusunda bazı okullarda üniforma zorunluluğu yeniden getiriliyor. Ayrıca, velilere yönelik randevu sisteminin uygulamaya konulacağı belirtildi. Öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatleri sıkı bir şekilde takip edilecek. Öğrencilerin geç kalması veya erken çıkmaları durumunda velilere anında bildirim yapılması sağlanacak.

ÖĞLE ARASINDA OKUL DIŞINA ÇIKIŞ YASAK

Bazı eğitim kurumları, öğrencilerin velilerinin izni olmadan okuldan çıkmalarını yasakladığını bildirdi. Veli ziyaretlerinin kısıtlanacağı ve yalnızca belirlenen “Veli Bekleme Alanı” içerisinde dolaşmalarına izin verileceği ifadeleri yer aldı. Tam gün eğitim veren bazı okullar ise öğle arası okuldan çıkışı tamamen yasakladı.

GÜVENLİK ARAMALARI ARTACAK, DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SERTLEŞİYOR

Okullarda güvenlik aramalarının daha sık hale geleceği ve suç unsuru taşıyan öğrenciler hakkında anında disiplin işlemleri uygulanacağı duyuruldu. Rahatsızlanan veya izin almak isteyen öğrencilerin velileri okula gelmeden çıkış yapamayacak.

METAL DEDEKTÖR UYGULAMASI BAŞLIYOR

Bazı okulların girişlerine metal dedektör sistemi kurma hazırlıkları olduğu öğrenildi. Ayrıca çanta, kıyafet ve dijital cihaz kontrollerinin daha dikkatli bir şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi. Kurallara uymayan öğrencilerin velilerine bildirim yapılacak ve gerekli durumlarda yasal süreç başlatılacak.

ZİYARETÇİ KISITLAMASI VE DİJİTAL GÜVENLİK UYARILARI

İlkokul ve ortaokullarda zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek. Okul yönetimleri, velilere dijital cihazlar hakkında da önemli uyarılarda bulundu. “Ekranlar üzerinden tehlike evimizin içine kadar geldiği için evlat nöbeti tutmamız gerekiyor” şeklinde açıklamalar yapıldı.

Ayrıca okullar, ailelerin çocuklarını şiddet içeren haberlerden uzak tutmaları ve dijital içeriklere karşı daha dikkatli olmalarının gerekliliğini vurguladı.