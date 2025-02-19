Okulların Tatil Olduğu İller Hangileri?

VALİLİKLERİN AÇIKLAMALARIYLA TATİL OLAN İLLER

Valiliklerden yapılan ardışık açıklamalarla, okulların tatil olduğu iller belli oldu. İşte o iller: Bingöl’de Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere, Yedisu; Sancak beldesi ve Sudüğünü köyü. Çorum’da Merkez ilçe ve Mecitözü ilçesi tatil. Tunceli’de Pülümür ilçesi de eğitime ara veriyor. Tokat ise genelinde okullar tatil.

OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLERİN DETAYLARI

Samsun’da Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinde eğitime ara verildi. Ayrıca Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Tekkeköy, Terme, ve Yakakent ilçelerinde taşımalı eğitime ara veriliyor. Kastamonu’da Merkez ilçe ve Daday ilçesindeki tüm eğitim kurumları tatil edildi, Küre, İnebolu ve Çatalzeytin ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi. Sinop, Amasya ve Gümüşhane illerinde de tüm il genelinde eğitime ara verilməsi kararlaştırıldı. Ordu’da ise bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

İSTANBUL’DA DURUM NE?

İstanbul Valiliği’nden henüz bir tatil açıklaması gelmedi. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Şubat’tan itibaren İstanbul’da kar yağışı ihtimali olduğunu belirtti. Meteoroloji, yoğun kar yağışı ve buzlanma konusunda uyarılarda bulundu. 21 Şubat Cuma günü İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışının olma olasılığı yüksek. 22-23 Şubat tarihlerinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor ve özellikle iç kesimlerde don ve buzlanma tehlikesi bulunuyor. Kar yağışının etkisinin artıp artmayacağı konusunda yeni duyurular için güncellemeleri takip etmeyi unutmayın!