Olayda Hayatını Kaybeden Atlas Çağlayan’ın Son Anları

Cinayet, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta yaşandı. İki grubun, daha önceden tanışmadığı öğrenilen üyeleri, bir kafeden çıktıktan sonra “yan bakma” tartışması nedeniyle karşı karşıya geldi. Kısa süre içerisinde tartışma, bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

ATLAS ÇAĞLAYAN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga esnasında 15 yaşındaki E.Ç., üzerinde bulundurduğu “sustalı” olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’a göğüs bölgesinden yaralı. Ağır yaralanan Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ve maalesef doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI, TUTUKLANDI

Olay sonrası, polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan E.Ç., cezaevine gönderildi.

“BICIĞI ÇIKARIP SALLADIM” İFADESİ

Şüpheli E.Ç.’nin savcılık ifadesinde, olay anını şu şekilde detaylandırdığı aktarıldı: “Ben olay tarihinde A.A.H., S.Y. ve M. isimli arkadaşlarımla birlikte Güngören’deki bir kafeye gittim. Arkadaşlarımla kafeden çıktıktan sonra, başka bir grup içerisindeki ve olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana ‘ne bakıyorsun’ diyerek küfredip üzerime geldi. Ben de üzerimdeki bıçağı çıkararak salladım ve karnına bir kez bıçağı vurdum.”

“BICIĞI YER ATTI” İDDİASI

E.Ç., ifadesine devam ederek olay sonrası yaşananları da aktardı. Bıçağı yanında bulunan arkadaşına verdiğini iddia eden şüpheli, “Arkadaşım A.A.H. bıçağı vermemi söyledi, ben de verdim. Kafedekiler bıçağı yere atmasını söyledi, o da yere attı” şeklinde konuştu. Polisin geldiğinde kafede bulunduğunu belirten E.Ç., bıçağın ekipler tarafından teslim alındığını ifade etti.

“ATLAS’I DAHA ÖNCE TANIMIYORDUM”

E.Ç., Atlas Çağlayan’ı tanımadığını savunarak suçlamaları “anlattığı haliyle” kabul ettiğini dile getirdi.

