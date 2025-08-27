Ole Gunnar Solskjaer: Kanat Oyuncusu Sıkıntımız Var

BESİKTAŞ’TA KANAT SIKINTISI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Norveçli hoca, son günlerde yapılan transferlerin oyuncuların yaş ve kalitesine odaklandığını vurguladı. Solskjaer, özellikle kanat transferine dikkat çekmeyi de ihmal etmedi. “Kanat oyuncusu sıkıntımız var” diyen Solskjaer, takımın ideal yapısını görmek için sabırsızlandığını belirtti.

SABIRLA FİZİKSEL KALİTE YÜKSELTİLİYOR

“Ağır değişiklikler ve modifikasyonlar açısından oyuncuların kararları önemli.” diyen Solskjaer, farklı sistemi uygularken saha içindeki dizilişlerin sürekli değişeceğini ifade etti. “Top sağdaysa ya da soldaysa, sistemlerin de değişkenlik göstermesi gerekiyor.” şeklinde konuşan hoca, kanat pozisyonlarını güçlendirmek adına Joao ve Rafa’yı daha merkeze almak zorunda kaldıklarını anlattı. “Onları kanat bekleriyle destekledik.” dedi.

KALİTELİ OYUNCULAR İÇİN ZAMAN GEREKİYOR

Başkan ve scout departmanının yeni transferler konusunda yüksek bir tutkuya sahip olduğunu söyleyen Solskjaer, deneyimli ve gelecek vadeden futbolcular getirmeye çalıştıklarını dile getirdi. “Tammy 28 yaşında, Tiago 25 yaşında, Kartal ve Ege geri geldi. Rıdvan ise Glasgow’dan 3 yıl sonra döndü.” ifadelerini kullandı. Kaliteli oyuncular için sabır gerektiğinin altını çizen Norveçli hoca, süreçlerin zaman alacağını vurguladı.

El Bilal ve Orkun gibi genç yetenekleri takımda görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Solskjaer, “Fiziksel bir takım inşa etmek istiyoruz.” dedi. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, şu ana kadar oynanan maçlarda sürekli olarak daha fazla koşan takımın Beşiktaş olduğu oldu. “Bu mücadeleci ruh ve fiziksel kapasiteyi devam ettirirsek, sezon boyunca büyük bir şansımız olacak.” şeklinde belirtti. Ancak, Norveçli hoca için, “Şu anda en önemli şey yarınki maç.” diyerek odak noktasını vurguladı.