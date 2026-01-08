Olumsuz Hava Koşulları Teleferik Seferlerini Durdurdu

İSTANBUL’DA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ULAŞIMI ETKİLİYOR

İstanbul’da kendini gösteren olumsuz hava koşulları, şehir genelinde ulaşım sistemlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla bazı ulaşım hatlarında güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması için sürekli olarak bilgilendirme yapıyor.

TELEFERİK HATLARINDA SEFERLER DURDU

Bu bağlamda, Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, hava koşullarının uygun olmadığından dolayı teleferik hatlarında seferlerin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi. Metro İstanbul’un duyurusuna göre, “Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamamaktadır.”