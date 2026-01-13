Ömer Bolat’tan Özgür Özel’e Gümrük Muafiyeti Yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmada, e-ticarette 30 euroluk gümrük muafiyeti sınırının kaldırılmasının Amerika Birleşik Devletleri’ne avantaj sağladığını iddia etti. Bu iddianın ardından sosyal medya platformu X’ten yanıt veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, söz konusu düzenlemenin tüm ülkelere eşit şekilde uygulandığını ve hiçbir ülkeye ayrıcalık tanınmadığını vurguladı.

TEKNİK DÜZENLEME, SİYASİ MALZEME OLDU

Bakan Bolat, basitleştirilmiş gümrük sistemine dair düzenlemenin Cumhurbaşkanı’na atfedilerek kamuoyunun yanıltıldığını ifade etti. Konuşmasında, bir teknik uygulamanın istismar edilerek dış ticaret ilişkileri üzerinden siyasi çekişme konusu yapılmasının “hayali senaryolarla beslenen bir acziyet göstergesi” olduğunu dile getirdi.

UYGUNSUZ ÜRÜNLERDE YÜZDE 81 ORAN

Bolat, bu düzenlemenin temel amacının tüketici sağlığı ve güvenliğini korumak olduğunu belirtti. Muafiyet kapsamındaki ithalatlara yönelik denetimlerde, ürünlerin büyük bir kısmının güvensiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Bağımsız ve uluslararası akredite laboratuvarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre, yüzde 81 oranında uygunsuz ürün bulunduğunu açıkladı. Uygunsuz ürünler arasında ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünleri yer aldığını belirten Bolat, fitalat ve kurşun gibi kanserojen maddelerin yasal sınırların üzerinde çıktığını ifade etti. Söz konusu ürün gruplarının, geçen yıl ekim ayında basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamından çıkarıldığını hatırlattı.

DÜZENLEME HERKESE EŞİT UYGULANIYOR

Ticaret Bakanı, düzenlemenin hiçbir ülkeye yönelik bir ayrım içermediği konusunda ısrarcı oldu. Bu kararın tüm ülkelere eşit biçimde uygulandığını vurgulayan Bakan Bolat, Özel’in açıklamalarının tüketici sağlığını göz ardı eden bir siyasi anlayışı yansıttığını öne sürdü. “Kimin tarafında olduğunuzu grup konuşmanızda satır aralarında itiraf ettiniz” dedi.

DEĞİŞİKLİKLER SINIRLI

Bakan Bolat, yeni düzenlemenin Ar-Ge çalışmaları, numunelik eşya, kitap ve basılı yayınlar, diplomatik eşyalar ile öğretmen, öğrenci ve araştırmacıların eğitim ve bilimsel amaçlı ithalatında herhangi bir değişiklik içermediğini aktardı. Bu bilgilerin 7 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan Bakanlık açıklamasında net bir şekilde kamuoyuna duyurulduğunu belirtti. Sonuç olarak, Bakan Bolat, hükümetin 23 yıldır tüketici sağlığı, güvenliği, üretim ve yatırımın yanında olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımız için doğru olan neyse yapmaya devam edeceğiz” mesajını iletti.