Ömer Çelik İran Müzakerelerinde Türkiye’nin Rolünü Vurguladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye’de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, “Asrın felaketinde kaybettiğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Büyük bir felaketti. Yaralar sarıldı, sarılmaya devam ediyor” dedi. Çelik, teşkilatların deprem bölgelerinde aktif olacağını belirterek, “Şehitliklerimizi ziyaret edeceğiz. Kaybı olan, yaralısı olan aileleri ziyaret edeceğiz. Hatay’daki törende 455 bininci konut teslim edilmişti. Yapılmaz denilen işler yapıldı” ifadesini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE GAZZE GİBİ KRİZLER

Çelik, uluslararası gündeme de değinerek, “Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Barış gündemleri oluşurken bir türlü mesafe alınamıyor. Geçtiğimiz günlerde can alıcı saldırılar karşılıklı olarak gerçekleştirildi. Gazze soykırımı devam ediyor” sözlerini sarf etti. Ayrıca, İran’daki durumun küresel ölçekte merakla takip edildiğini belirten Çelik, Türkiye’nin dayanıklılığını Cumhurbaşkanı’nın liderliği sayesinde güçlü bir biçimde ortaya koyduğunu vurguladı. “Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, bu şoklar karşısında Türkiye’nin dayanıklılığını bir kere daha gösteriyor” dedi.

DÜNYA DÜZENİNDE YENİ ADIMLAR

Çelik, Davos toplantısındaki Kanada Başbakanı’nın yaptığı konuşmayı hatırlatarak, “Yeni bir döneme geçileceğinden bahsetti herkes. Küresel düzenin eski manada tanımlanmayacağı, yepyeni adımlar atılması gerektiği söylendi” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Dikkat edilmesi gereken kurallar bol miktarda zikredilirken, Gazze soykırımı olduğunda susulduğu için düzenin iflas etmesinin sembolü olmuştur” ifadelerini kullandı.

SURİYE POLİTİKASINDAKİ TAVIR

Suriye konusunda Türkiye’nin tutumunun sürekliliğine değinen Çelik, “Cumhurbaşkanımız yıllara dayanan bir tavır ortaya koymuştur. Diktatörlük rejimi gitti, Suriye devrimi gerçekleşti. Terörün tüm unsurlarının ortadan kalkması gerekir” diyerek, “Bütün Suriyelilerin birlikte yönetmesi vurgusu yapıldı” dedi.

CHP İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER

Çelik, CHP Genel Başkanı’nın Suriye yönetimiyle ilgili iftiralarına da tepki göstererek, “Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli’ye iftira atarak ‘HTŞ’yi destekliyorlar’ denilerek bir iftira kampanyası yürütülüyor” açıklamasını yaptı. “Sınırımızın 40-50 km ötesini göremeyen bir CHP yönetimi ile karşı karşıyayız” diyerek eleştirilerde bulundu.

İNSANİ YARDIMLAR DEVAM EDİYOR

Çelik, Türkiye’nin, Şam yönetimiyle iş birliği yaparak insani yardımları sürdürdüğünü belirtti. “Bu yardımlar kesintisiz olarak devam edecek. Oradaki kardeşlerimizin yanında olacağız” dedi.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

Çelik, uluslararası siyasette Türkiye’nin rolüne de dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın İran Cumhurbaşkanı ile yoğun diplomasi yürüttüğünü biliyoruz. Dış müdahalelerle askeri saldırıların daha büyük facialara yol açacağı açıktır” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin güvenilir bir arabulucu olarak rol oynamaya devam edeceğini vurguladı. “Cumhurbaşkanımızın arabuluculuk iradesi dimdik ayaktadır. Türkiye, barış yapıcı olarak doğru bir adrestir” diye ekledi.