Ömer Çelik’ten ABD’nin İsrail Büyükelçisi’ne Sert Yanıt

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, bir televizyon programında Gazze’de İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda çocukların hayatını kaybetmesini savunduğu gibi, “Tevrat’a dayalı Büyük İsrail” anlayışını da dile getirdi. Huckabee, Nil Nehri’nden Fırat Nehri’ne kadar olan alanın İsrail’in “Tevrat’a dayalı hakkı” olduğunu iddia ederek, “Hepsini alsalardı iyi olurdu.” şeklinde ifadelerde bulundu.

İNSANLIK DIŞI VE KORKUNÇ YAKLAŞIM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Huckabee’nin açıklamalarına sert bir şekilde yanıt verdi. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları ile diğer Arap toprakları üzerinde herhangi bir hak ve egemenliğinin bulunmadığını belirten Çelik, dost ve kardeş Arap devletlerine yönelik her türlü tehdidi gayrimeşru olarak nitelendirdi. Çelik, “İsrail’in, Batı Şeria’yı ilhak etme veya Gazze Şeridi’nden ayırma girişimleri ‘mekansal soykırım’ faaliyetidir.” dedi.

REDDEDİYORUZ VE EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ

Çelik, “İşgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi ise açık saldırıdır.” diyerek, ABD’nin İsrail Büyükelçisi’nin Gazze’deki çocuk ölümlerine olan desteğini “insanlık dışı ve korkunç bir yaklaşım” olarak tanımladı. Huckabee’nin savunduğu “Büyük İsrail” projesinin, en temel hukuki ilkelerle insanlık değerlerine aykırı olduğunu vurguladı. Çelik, bu zihniyetin tarihin isyanı olduğunu ve insani bir mücadele gerektirdiğini ifade etti.

ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİNİ SAVUNMAK CİNAYETTİR VE SOYKIRIMDIR

Yaşanan gelişmelerin, Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı uyarıların doğruluğunu ortaya koyduğunu kaydeden Çelik, çocukların öldürülmesinin “cinayet” ve “soykırım” olarak değerlendirileceğini belirtti. Filistinlilerin evlerinin işgalinin soykırım siyasetinin bir parçası olduğunu belirten Çelik, uluslararası insanlık değerlerine yapılan saldırılara karşı duracaklarını vurguladı.

İSRAİL’İN SINIRLARI NERESİDİR?

Ömer Çelik, insanlık mücadelesinin bir parçası olarak, bu barbarlığa karşı direnmenin zorunluluğuna dikkat çekerek, 1967 sınırları esas alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin Devleti’nin savunulmasına devam edeceklerini ifade etti. “Cumhurbaşkanımız, bu soykırım örgütüne karşı insanlığı savunmanın en önünde yer almakta ve tarihsel bir misyon üstlenmektedir.” şeklinde konuşan Çelik, herkesin barış ve adalet adına sorması gereken sorunun, “İsrail’in sınırları neresidir?” olduğunu yineledi.