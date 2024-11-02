Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Cevap: Siyasi Cehalet Ve Saygısızlık

ÖMER ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı’na yönelik sözlerini eleştiriyor. Çelik, Özel’in bu ifadelerinin “siyasi cehalet ve saygısızlık” olduğunu belirtiyor.

SİYASİ SABIKALAR VE HESAPLAŞMA

Ömer Çelik, Özgür Özel’in “diktatörlük” ve “darbecilik” suçlamaları yapma isteği varsa, 1960 yılından itibaren millet düşmanı her darbenin arkasındaki kendi partisinin “siyasi sabıkası” ile yüzleşmesi gerektiğini vurguluyor.