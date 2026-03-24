Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Yanıt

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK’TEN ÖZGÜR ÖZEL’E AĞIR ELEŞTİRİLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i sert sözlerle eleştirdi. Çelik, “Özel siyaset tarihimizin en ‘kalitesiz’ siyasetini yapıyor ve en ‘çirkin’ dilini kullanıyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Aylardır iç politika ve dış politikaya dair her meselede yanlış yerde durma rekoruna defalarca imza attı. Özgür Özel sadece siyaseti zehirleme konusunda yetenekli olduğunu defalarca gösterdi.” dedi.

ÇELİK’TEN CUMHURBAŞKANINA YÖNELİK DİL ELEŞTİRİSİ

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylemlerini gündeme getirerek eleştirilerde bulunan Çelik, “Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, kendi siciline eklediği yeni bir çirkinliktir. Bu çirkinliği kendisine yakıştığı için Özgür Özel’e iade ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Çelik, devamında “Özgür Özel, dünya en zor zamanlarından birinden geçerken ve ülkemizin etrafında birden çok savaş varken, savunma kapasitemize saldıran bir siyasi düşkünlüğü temsil ediyor.” şeklinde konuştu.

YABANCI ETKİLERİN SİYASETTEKİ ROLÜ

Çelik, “Yabancıların amaçladığı şeyler, Özgür Özel’in siyaseti oluyor.” diyerek, bu yabancılaşmış siyasetin iç politika açısından olumsuz yansımalarına dikkat çekti. Cumhurbaşkanına yönelik çirkin saldırıları yineleyen Çelik, “Bunu defalarca yaptılar. Ve her seferinde o çirkin etiketi kendi tabelaları haline getirdiler.” değerlendirmesinde bulundu.

GÜVENCE OLARAK CUMHURBAŞKANI

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsil ettiği değerlerin millet için bir güvence olduğunu söyleyen Çelik, “Cumhurbaşkanımıza çirkin bir dille saldıranların bu değerlere zarar vermesi mümkün değildir.” dedi. Son olarak, “Cumhurbaşkanımıza yapılan saldırılara en güçlü siyasetle cevap vermeye devam edeceğiz.” diyerek, hem dışarıdan gelen provoke edici unsurlara hem de iç politikadaki siyasi fitnelere karşı taviz vermeyeceklerini belirtti.