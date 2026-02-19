Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye Vurgusu

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis’te dün son toplantısını gerçekleştirerek süreç raporunu tamamladı. 60 sayfalık terörsüz Türkiye raporu, komisyondan 47 oy alarak kabul edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda raporun kabulünün ardından gelinen durumu değerlendirdi. Çelik, mesajında “terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefine belirtik ilkelerle, etkili çalışmalarla ve stratejik sabırla doğru ilerlediklerini ifade etti.

DEVLET KURUMLARI GÜÇLÜ KOORDİNASYON İÇİN ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ortaya koyduğu kararlı duruşun, süreci bozmaya çalışan aşırılıkları bertaraf ettiğine dikkat çeken Çelik, Cumhurbaşkanı’nın talimatlarıyla gerçekleştirilen “terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefi için tüm devlet kurumlarının güçlü bir koordinasyon içinde çalıştığını vurguladı.

KÖTÜLÜK ŞEBEKELERİ AÇISINDAN TERÖR BİR ARAÇ

Çelik, “Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, hukuk devletimiz ve güvenliğimiz için terörsüz bir gelecek herkesin kazanacağı bir tablo oluşturacaktır. Bu süreçte Yüce Meclis, milletimiz adına değerli bir inisiyatif almıştır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un ve farklı partilerden sorumluluk bilinciyle hareket eden milletvekillerinin katkılarıyla ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini Meclis boyutunda güçlü bir şekilde hayata geçirmiştir. Etrafımızdaki gelişmeler gösteriyor ki kötülük şebekelerinin en büyük aracısı terördür. Kendilerini gizleyerek, vekalet unsurlarıyla ülkemize ve komşu halklara zarar vermeye çalışıyorlar.” şeklinde konuştu.

TERÖRDEN ARINMIŞ BİR GELECEK HEDEFİ

“Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge” hedefine ulaşmanın, iç bütünlüğümüze ve komşulardaki kardeş halklarla birliğimize karşı duruş sergilediğini belirten Çelik, bu hedefin milletin her bir bireyi ve komşu ülkelerin halkı için olduğunu kaydetti. Yüzyıllar boyu süzülmüş ve sadece milletine dayanan siyasi akılla ülke ve bölgede terörü ortadan kaldırma iradesini güçlendireceklerini ifade etti.

YEPYENİ SİYASİ PERSPEKTİFLER GELİŞTİRİLECEK

Çelik, medeni yaşamın tüm kazanımlarının dünya genelinde hedef alındığını belirterek, “Demokratik değerlerin ve ahlaki ilkelerin çıkar şebekeleri tarafından saldırıya uğradığını görmekteyiz. Tüm bunlara karşı gerçek medeni değerlerin daha güçlü savunulması gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye, bu savunun öncü konumundadır. Yakın coğrafyamızdaki halklarla kardeşlik temelli yeni siyasi perspektifler oluşturacağız. Barbarlığın her türlü saldırısına karşı, gerçek medeni değerleri koruyacağız.” ifadelerini kullandı.