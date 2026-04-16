Onikişubat’ta Okul Saldırısında Hayatını Kaybedenler Belli Oldu

Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen silahlı saldırıda, 1 öğretmen ve 8 öğrenci yaşamını yitirmiş, 13 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrası, hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimlikleri belirlenmiş durumda.

Olay sırasında öğrencilerini korumak için müdahale eden matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poryaz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör ve Adnan Göktürk Yeşil, saldırıda hayatlarını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli de olayda yaşamını yitirenler arasında yer aldı.

Saldırı sonucunda ağır yaralananlar arasında Z.Ç, S.B, Y.T.G, O.T.B, Z.S.T, A.A, A.G. bulunurken, M.B.E, İ.E.K, G.G, F.İ.Ç, C.E.K, Z.D.A.K, S.Ş.Ç, M.A ve M.B de yaralananlar arasında yer almakta.

Yaralı bireylerin tedavi süreçleri ildeki çeşitli hastanelerde sürdürülüyor.