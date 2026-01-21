Operasyonlar Devam Ediyor: 9 İlde 7 Milyar TL Vurgun

SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Suç örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara hız kesmeden devam ediliyor. İçişleri Bakanı, son iki hafta içerisinde 9 ilde gerçekleştirilen 9 ayrı operasyona dair açıklamalar yaptı. Bakan, “Şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 7 milyar 29 milyon TL hesap hareketi olduğu tespit edildi.” ifadelerinde bulundu.

MALİ SUÇLARA YÖNELİK EL KOYMA

Bakan, Mali Suçları Araştırma Kurulu incelemesi neticesinde, şüphelilere ait 7 adet konut, 5 adet arazi, 508 adet banka hesabı, 6 adet kripto cüzdan hesabı ve 50 milyon TL nakde el konulduğunu aktardı.

SUÇLULARA GEÇİT YOK

Bakan, organize suç örgütü üyelerinin tefecilik, dolandırıcılık, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlarıyla vatandaşlara zarar vermesini engellediklerini belirtti. 89 şüpheliden 65’inin tutuklandığını da vurguladı. Bakan, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” şeklinde bir mesaj verdi.