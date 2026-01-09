Ordu’da Asılsız Yangın İhbarı Ekipleri Hareket Geçirdi

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Bayramca Mahallesi Okul Caddesi 22. Sokak’ta yer alan bir binada yangın ihbarı iletildi. İhbar sonrası, bölgeye hızlıca çok sayıda ekip yönlendirildi.

YANGIN İHBARI ÜZERİNE HIZLI MÜDAHALE

Olay yerine ulaşan itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri, yangın ihbarının yapıldığı 4 katlı binaya yöneldi. Ekipler, yangının çıktığı belirtilen 3. katta ve binanın genelinde kapsamlı incelemelerde bulundu.

DETAYLI KONTROLLER SONUCUNDA YANGIN BULUNAMADI

Ekiplerin gerçekleştirdiği kontroller ve çevredeki vatandaşlardan elde edilen bilgiler ışığında, binada yangın olmadığını tespit edildi.