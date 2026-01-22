Ordu’da Kar Kalınlığı 1,5 Metreye Ulaştı

Ordu’da son yaklaşık on gündür aralıklarla süren kar yağışı, yüksek rakımlı ilçelerde yaşamı zorlaştırıyor. Akkuş’un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu ve bu durum ekiplerin ulaşımın aksamaması için yoğun bir çaba göstermesine neden oldu.

EKİPLER KENTE HİZMET VERİYOR

Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında, yerel yönetim ve ilgili kurumların ekipleri karla mücadele çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Toplamda 417 araç ve iş makinesiyle sahada görev yapan 600 personel, kapalı mahalle ve grup yollarının ulaşıma açılması için yoğun mesai harcıyor. Karla mücadelede öncelikli hedef, hasta ve cenaze hizmetlerinin kesintiye uğramadan devam etmesi.

YÜKSEK İLÇELERDE RİSK ARTABİLİR

Akkuş ve Kabadüz ilçelerinde etkili olan kar yağışına şiddetli rüzgar ve tipi eşlik ediyor. Görüş mesafesinin azalması ve ulaşımda ortaya çıkabilecek riskler nedeniyle bazı güzergâhlarda güvenlik tedbirleri artırılıyor.

ÇAMBAŞI YOLU GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Kabadüz ilçesindeki Çambaşı yolunun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Ordu Valiliği tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, Kabadüz–Çambaşı il yolunun Yokuşdibi mevkisindeki 29’uncu kilometre ile Çambaşı mevkisindeki 52’nci kilometre arasında yoğun tipi ve rüzgar sebebiyle saat 11.00 itibarıyla geçici olarak ulaşıma kapatıldığı belirtildi. Vatandaşların alternatif yol güzergâhlarını kullanmaları konusunda uyarılar yapıldı.