Ordu’da Sağanak Ve Heyelanlar Etkili Oldu

ordu-da-saganak-ve-heyelanlar-etkili-oldu

İlde 3 gündür etkili olan sağanak, orta ve yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Eriyen kar sularıyla birlikte yağış, bölgede heyelanların oluşmasına neden oldu. Perşembe ilçesinde 10 farklı noktada gözlemlenen heyelanlara, Karayolları ve belediye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Ordu’dan Fatsa ilçesine giden sahil yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu toprak yığınları temizlenerek, yol tekrar açıldı.

HEYELAN MÜDAHALELERİ DEVAM EDİYOR

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, ilçenin Alınca Mahallesi’ndeki heyelan bölgesinde yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 gündür sağanak yağışların sahil bölgesini etkilediğini, kırsal bölgelerde ise kar yağışı yaşandığını ifade etti. Heyelanlara karşı yürütülen mücadeleye de dikkati çeken Başkan Albayrak, “Bulunduğumuz noktada ciddi bir toprak kayması var. Çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı şu anda söz konusu değil. Heyelanın olduğu yere yakın bir evimiz var. Evde de şu anda ikamet eden yok, yazlıkçı olarak kullanılıyor” şeklinde konuştu.

