Ordu’da Uyuşturucu Mücadelesi Devam Ediyor

Uyuşturucu İle Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla yürüttükleri faaliyetleri sürdürüyor. Son hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili detaylar paylaşılmaya devam ediyor.

Son Bir Haftada Ele Geçirilen Uyuşturucular

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda ele geçirilen maddeler oldukça dikkat çekici. Yapılan çalışmalarda toplamda 15,85 gram esrar, 13,55 gram metamfetamin, 111,87 gram sentetik kannabinoid, 2 adet sentetik ecza ve 5 adet ecstasy yakalandı. Bu rakamlar, uyuşturucu ile mücadelede ne denli kararlı olunduğunu gösteriyor.

Tutuklamalar ve Adli İşlemler

Yapılan operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı ve ardından adli mercilere sevk edilerek tutuklandı. Ayrıca toplamda 12 şüpheli hakkında, uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi. Uyuşturucu ile mücadele çabalarının devam edeceği vurgulandı.